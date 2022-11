A Terni, la scorsa notte, un 42enne è stato ucciso in strada nel corso di una lite che sarebbe scoppiata in seguito ad un piccolo incidente stradale tra un’auto ed una bici.

Di Marco Spartà

28 novembre

Violenta lite dopo un incidente stradale: uomo ucciso a calci e pugni

Un uomo di 42 anni è stato ucciso al culmine di una lite in strada. È accaduto la scorsa notte nel quartiere Borgo Bovio di Terni. Secondo le primissime informazione sui fatti, il 42enne sarebbe rimasto coinvolto, insieme ad altre persone, in una discussione in seguito ad un incidente stradale.

La lite sarebbe poi degenerata e la vittima sarebbe stata raggiunta da calci e pugni. Inutili i tentativi di soccorso per il 42enne, deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Indagano i carabinieri che starebbero cercando l’aggressore.

Terni, tragedia in strada: 42enne ucciso a calci e pugni dopo una lite

La scorsa notte, tra domenica 27 e lunedì 28 novembre, un uomo è stato aggredito e ucciso al culmine di una lite in strada, scoppiata nel quartiere di Borgo Bovio a Terni. Si tratta di un 42enne di origine tunisina.

Ancora del tutto da chiarire la dinamica dei fatti. Secondo quanto riferiscono alcune testate locali e la redazione di Fanpage, nel quartiere si sarebbe verificato un piccolo incidente stradale tra una bici, alla guida della quale pare si trovava un ragazzo italiano, ed un’auto, condotta da un uomo di nazionalità straniera. I due, dopo lo scontro avrebbero litigato e, alcune persone di passaggio, tra cui il 42enne, sarebbero rimaste coinvolte nella discussione.

Ferita un’altra persona

Il tutto sarebbe poi degenerato e l’uomo di 42 anni sarebbe stato colpito con calci e pugni rimanendo esanime al suolo. Inutili i soccorsi per la vittima che sarebbe deceduta poco dopo. Nella colluttazione, riporta Fanpage, un’altra persona sarebbe rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita.

Ricercato l’aggressore

Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorsi, i carabinieri del capoluogo di provincia umbro che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura. I militari stanno cercando di risalire all’esatta dinamica dell’accaduto, ancora del tutto da chiarire, e rintracciare l’aggressore che si sarebbe dato alla fuga subito dopo.

