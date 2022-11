Una ragazza di 26 anni è rimasta vittima di uno scontro tra due auto avvenuto la scorsa notte sulla via Casilina ad Anagni, in provincia di Frosinone.

Terribile scontro tra due auto: morta una ragazza di 26 anni

Aveva solo 26 anni la ragazza che ha perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente stradale verificatosi ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’auto sulla quale viaggiava la giovane si è scontrata con un’altra vettura.

Un urto violentissimo che ha distrutto i due mezzi. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiarare la morte della 26enne. Oltre ai medici, presenti anche i carabinieri occupatisi dei rilievi di legge.

Anagni, scontro mortale nella notte su via Casilina: spezzata la vita di una ragazza

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese. La notte scorsa, tra domenica 27 e lunedì 28 novembre, lungo via Casilina nel territorio di Anagni, comune in provincia di Frosinone, una ragazza è morta in terribile incidente. Si tratta di una 26enne residente in città, di cui non è stata resa nota l’identità.

La ragazza stava percorrendo via Casilina alla guida della sua auto che, riporta la redazione de Il Corriere della Città, all’altezza del bivio per la ex Winchester, si è schiantata contro un’altra vettura. Subito dopo è arrivata la segnalazione al numero unico per le emergenze ed è stata attivata la macchina dei soccorsi.

A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi

Sul luogo del violentissimo impatto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare: nonostante i disperati tentativi di rianimazione, alla fine i sanitari si sono arresi dichiarandone il decesso. Fatali i traumi riportati nello schianto. Non si conoscono, scrive Il Corriere della Città, le condizioni della persona che era al volante dell’altra auto coinvolta.

Rilievi affidati ai carabinieri

Il compito dei rilievi e di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro è stato affidato ai carabinieri che si sono precipitati sul posto insieme ai soccorritori.

