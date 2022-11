Non ce l’ha fatta il bambino di soli 15 mesi di Cavarzano di Belluno ricoverato presso l’ospedale di Padova per una meningite batterica fulminante.

Di Marco Spartà

28 novembre

Portato in ospedale dai genitori con la febbre alta: muore bimbo di 15 mesi

Un bambino di soli 15 mesi è deceduto presso l’ospedale di Padova, dove si trovava ricoverato. Il piccolo, che abitava a Cavarzano, era stato accompagnato dai genitori presso il nosocomio di Belluno dopo aver accusato una forte febbre.

I medici, considerate le gravi condizioni del neonato, avevano disposto il trasferimento presso l’ospedale padovano. Qui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. A stroncarlo sarebbe stata una meningite batterica.

Belluno, bambino di 15 mesi muore in ospedale: stroncato da una meningite batterica

Dolore e sconforto a Cavarzano, frazione del comune di Belluno, per la morte di Christian Lozovyy, bimbo di soli 15 mesi deceduto all’ospedale di Padova.

Il bambino, nato ad agosto dello scorso anno, secondo quanto scrive la redazione de Il Gazzettino, si era sentito male in casa accusando un forte stato febbrile. I genitori, una coppia di origine ucraina, ma residente da anni in Italia, hanno deciso, dunque, di portarlo presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Belluno.

Inutile il trasferimento al nosocomio di Padova

I sanitari, dopo le prime visite del caso, hanno disposto il trasferimento presso l’Azienda Ospedaliera di Padova per via delle condizioni del piccolo. Qui, è stata diagnosticata una meningite batterica fulminante provocata da pneumococco. Purtroppo, il quadro clinico del bimbo è precipitato rapidamente ed a nulla sono valsi gli sforzi di tenerlo in vita da parte dei medici. Poco dopo il ricovero, il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Domani i funerali

Stabilita già la data dei funerali che, riportano i colleghi de Il Gazzettino, verranno celebrati domani, martedì 29 novembre, presso la chiesa di Cavarzano, frazione dove il piccolo abitava con i genitori. L’intera comunità si è stretta al dolore dei familiari colpiti dall’improvvisa tragedia.

