In un incidente stradale, avvenuto stamane sulla superstrada ss76 a Chiaravalle (Ancona), due persone sono morte ed altre due sono rimaste ferite.

Di Marco Spartà

28 novembre

La ricostruzione dell’incidente

Due vittime e due feriti, di cui uno in gravissime condizioni. È questo il tremendo bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la superstrada ss76 a Chiaravalle, comune in provincia di Ancona.

Un tir, per cause ancora da determinare, si è ribaltato improvvisamente finendo su un’ambulanza ed un’auto che procedevano nel senso di marcia opposto. Il mezzo sanitario è stato schiacciato e due delle persone che erano a bordo hanno perso la vita. In ospedale, il terzo occupante dell’ambulanza ed il conducente della vettura.

Intorno alle 11 di questa mattina, lunedì 28 novembre, un incidente stradale è costato la vita a due persone. La tragedia lungo la superstrada ss76 nel territorio di Chiaravalle, in provincia di Ancona.

Da una prima ricostruzione della dinamica, appresa dai colleghi de Il Resto del Carlino, un tir, all’altezza di una curva, si è ribaltato improvvisamente colpendo un’auto ed un’ambulanza che procedevano in senso opposto. Il carico del mezzo pesante ha completamente schiacciato il mezzo sanitario, su cui viaggiavano un paziente e due sanitari della Croce Rossa di Senigallia.

Illeso il conducente del tir

In pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118 e le squadre dei vigili del fuoco. Purtroppo, per uno dei sanitari e per il paziente non c’è stato nulla da fare: i due sono deceduti per i traumi riportati. L’altro sanitario è stato, invece, trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni. Ferito lievemente, scrive Il Resto del Carlino, l’uomo che era alla guida della vettura coinvolta. Illeso, invece, il conducente del tir.

Rilievi in corso

Ad accertare la dinamica esatta del sinistro saranno gli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto per i rilievi di legge. Da chiarire ancora le cause che hanno fatto ribaltare il mezzo pesante.