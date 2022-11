In un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia a Fiumicino (Roma) due persone sono morte e tre rimaste ferite.

Di Marco Spartà

27 novembre

Inferno sull’autostrada: due morti e tre feriti di cui due gravi

Inferno sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia nella notte tra venerdì e sabato. Due persone hanno perso la vita e altre tre sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni in una tragica carambola nel territorio di Fiumicino (Roma).

Secondo una prima ricostruzione, un camper ed un furgone si sarebbero scontrati: un impatto senza conseguenze in seguito al quale due auto si sono fermate nella corsia d’emergenza. Pochi istanti dopo, però, un tir ha travolto i due mezzi coinvolti nel primo sinistro e una delle due auto ferme. Morti il conducente del camper ed un uomo che si trovava sul furgone.

Fiumicino, inferno sull’autostrada A12: due morti e tre feriti di cui due gravi

Terrificante incidente nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 novembre lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia a Fiumicino, in provincia di Roma. Il bilancio è di due morti e tre feriti, di cui due gravi. A perdere la vita un uomo di 36 anni originario del Bangladesh ed un 80enne romano.

Una dinamica molto complessa quella ricostruita dalle forze dell’ordine. Secondo quanto riporta Roma Today, intorno all’1, un camper, condotto da un 80enne, ha impattato contro un furgone, su cui viaggiavano il 36enne ed un uomo di 40 anni. Nessuna conseguenza dopo lo scontro, dopo cui due auto si sono fermate in corsia d’emergenza. Nel frattempo è sopraggiunto un tir, condotto da un ragazzo di 27 anni, che ha colpito i primi due mezzi ed una delle due vetture, su cui si trovava una 30enne.

Ingente il numero di mezzi di soccorso sul posto

Intervenuti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco e del 118. Purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare: i soccorsi hanno potuto solo dichiararne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. Feriti la 30enne che era a bordo dell’auto, il conducente del furgone e quello dell’autoarticolato, tutti trasportati in ospedale. I primi due, riferisce Roma Today, verserebbero in condizioni critiche e lotterebbero tra la vita e la morte.

La Polizia Stradale sul posto per i rilievi di legge

I rilievi, duranti per ore, sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale, giunti sul posto, che sono risaliti alla dinamica del terribile incidente.

