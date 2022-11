Ha deciso di divorziare a cambiare vita, la sua trasformazione lascia tutti senza parole: è davvero incredibile

Chi è la protagonista della nostra storia?

La vicenda che vi raccontiamo oggi potrebbe sembrare la classica dinamica di chi dopo il divorzio cambia vita, per certi versi lo è se non fosse per il fatto che il cambiamento di Marissa Pool è stato estremo. La donna ha 29 anni, è una mamma che dopo essersi lasciata con il marito ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto e la sua vita: “Mi ero persa, stavo male mentalmente. Adesso sono di nuovo me stessa”, ha confidato.

Ecco com’è diventata dopo il divorzio

Dopo un matrimonio nel quale aveva investito parecchio e due figli, iniziano i primi problemi coniugali e per questo motivo Marissa decide di lasciare il marito per ritrovare se stessa. Questo cambiamento ha fatto si che mettesse se stessa al primo posto e non la “famiglia” dal momento che l’ex compagno l’ha sempre insultata dicendole di essere trascurata e molto sciatta.

“Sono stata coinvolta nel ruolo di ciò che ci si aspettava da me come moglie e madre e non stavo dando la priorità al mio aspetto o ad alcun aspetto della mia vita”, riferisce la donna visibilmente rinata.

Marissa ha vissuto 12 anni con il marito, a gennaio in maniera consensuale si sono lasciati e lei ha deciso di riprendere in mano la sua vita a cominciare dall’aspetto. Naturalmente il percorso non è stato improvviso, anzi, Marissa ha impiegato un pò per raggiungere l’obiettivo desiderato: “È stato un processo, non un cambio dall’oggi al domani”. La donna si è sottoposta alla realizzazione di 7 tatuaggi e 5 piercing, ora tutti le dicono che somiglia a Megan Fox, ed è vero!

Perché si tende a cambiar vita?

Dopo una delusione d’amore o uno scossone più o meno forte che si subisce, tendenzialmente si tende a cambiare vita ed aspetto, questo è visto come un meccanismo di rinascita, soprattutto per quelle donne che come Marissa si sono lasciate andare per il bene degli altri. L’attenzione si proietta su se stessi, sul proprio benessere rinascendo come una farfalla.

