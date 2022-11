Alessandra Celentano confessa: “Sono casta perché…”. Al “MCS”, sono tutti senza parole

Alessandra Celentano ha confessato il motivo della sua castità, il pubblico in studio è senza parole, ma dietro la sua decisione c’è qualcosa di insospettabile

Di Alessia Conte

27 Novembre 2022

Chi è Alessandra Celentano?

Alessandra Celentano è un ex ballerina di danza classica ed ora maestra e coreografa nella scuola di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, ha 55 anni ed è la nipote del molleggiato più famoso d’Italia, l’attore, showman, cantante e conduttore Adriano Celentano. In una recente intervista a Belve, l’insegnante ha confessato di essere casta da 13 anni, il tutto ha fatto molto scalpore e durante la puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show ha finalmente specificato il motivo della sua decisione che a quanto pare non riguarda un problema di salute.

Il rapporto con zio Adriano non è tutto rosa e fiori

Maurizio Costanzo ha chiesto ad Alessandra quale fosse il rapporto con suo zio Adriano e se qualche volta si facesse vivo, l’insegnante ha riso sottolineando che è una figura molto presente e spesso molto critica dal momento che ogni scusa è buona per ammonirla: “Siamo molto legati e mi critica sempre. È molto attivo, mi segue e io non posso che ascoltare i suoi consigli e anche le sue critiche”, conclude.

Alessandra confessa come mai è casta da 13 anni

Alessandra Celentano durante l’intervista di Maurizio Costanzo, ha chiarito una volta per tutte la faccenda sulla sua castità che ha lasciato perplessa tutta l’Italia. Da un pò di giorni è emerso che la maestra della scuola di Amici non ha rapporti da 13 anni, il motivo è da ricercarsi nel fatto che lei ha gusti particolari e difficili e che quindi non si accontenta di chiunque: “Sono del pare che piuttosto che accontentarsi è meglio “piuttosto”. La verità è che sono un po’ difficoltosa e allora non mi accontento”, ha ribadito in diretta.

La reazione del pubblico, è assurdo

“Questa notizia ha creato uno scompiglio bestiale”, dice Alessandra e Malgioglio, anche lui ospite della serata risponde “Beata lei”, a lasciar intendere che lui alla veneranda età di 70 anni è ancora attivo nei rapporti amorosi. A quel punto il pubblico ha applaudito ma allo stesso tempo è incredulo dal momento che non pensava al fatto che Alessandra fosse una peperina a 360°.