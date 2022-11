Muore a 5 anni tra le braccia dei genitori: la drammatica vicenda

E’ morto tra le braccia della sua mamma e del suo papà, la famiglia è sotto shock: aveva solo 5 anni

Di Alessia Conte

27 Novembre 2022

La drammatica vicenda ha scosso tutti

A perdere la vita è un bambino di 5 anni, Kyle Lewis, venuto a mancare lo scorso 28 ottobre e solo oggi si è diffusa la notizia anche grazie ai genitori al fine di mettere in allerta gli altri genitori per non trovarsi nella medesima situazione. “Quando ci ha lasciato lo stavamo coccolando”, ha confessato la famiglia straziata dal dolore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La causa del decesso, uno shock per tutti

Nonostante il tentativo dei medici di salvargli la vita, il piccolo Kyle Lewis di soli 5 anni non ce l’ha fatta. Il trauma subito era troppo grande ed il suo esile corpicino ha ceduto in poco tempo. Il piccolo è stato rianimato ben 4 volte, il suo cuore non ha più resistito.

Purtroppo Kyle è morto per aver ingerito uno spillo, ha resistito per tre giorni prima di morire soffrendo per le conseguenze devastanti ai suoi organi. Originario dell’Inghilterra, il piccolo è morto 5 giorni dopo aver festeggiato il suo compleanno. E’ stato ricoverato al Rotherham General, nello Yorkshire, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Lo spillo che ha ingoiato, non si sa ancora bene come, ha provocato forti convulsioni ed ha danneggiato il cervello per il 90%.

I genitori disperati

“I medici ci hanno permesso di stargli vicino nei suoi ultimi momenti”, ha raccontato la madre al quotidiano The Star. Nei suoi ultimi momenti di vita il bambino è stato coccolato ed amato come sempre. I genitori sono sotto shock, perdere un figlio per una simile fatalità è davvero straziante, la comunità però cerca di dare sostegno a questa famiglia che difficilmente supererà un dolore così lancinante.

Diversi messaggi di vicinanza e la raccolta fondi

A centinaia hanno espresso il loro rammarico per la faccenda, Su GoFundMe è stata attivata una raccolta fondi per aiutare i genitori del bambino a pagare le spese del funerale. Dopo pochi giorni la famiglia di Kyle Lewis aveva raccolto 2mila sterline sulle 4mila totali necessarie. La madre del piccolo lo ricorda come un bambino solare che amava i dinosauri.