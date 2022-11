Ieri mattina a Montebelluna, in provincia di Treviso, un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente in moto. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi.

Di Marco Spartà

29 novembre

Tragico incidente a Caonada di Montebelluna

Ennesima vittima sulle strade italiane. Un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri in un incidente a Caonada di Montebelluna, in provincia di Treviso. Il giovane era in sella alla sua moto quando, forse nel tentativo di evitare lo schianto con un auto che lo precedeva, è finito sull’asfalto.

Una caduta che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorritori si sono portati sul luogo del sinistro per il centauro era ormai troppo tardi: ai sanitari del 118 non è rimasto altro che dichiararne il decesso. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Montebelluna, cade dalla moto per evitare lo schianto: Davide perde la vita a soli 18 anni

Davide Bon, 18enne residente a Volpago del Montello, in provincia di Treviso, è morto in un incidente stradale. Il drammatico sinistro nella tarda mattinata di ieri a Caonada, frazione del comune di Montebelluna.

Il ragazzo stava percorrendo via Cal di Mezzo alla guida della sua moto Cagiva. Stando a quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, sembra che un’auto davanti alla due ruote avrebbe rallentato perché un altro veicolo che la precedeva stava svoltando a sinistra. A quel punto, probabilmente per evitare l’impatto con la vettura, il 18enne avrebbe perso il controllo della Cagiva cadendo sull’asfalto.

Allertato anche l’elisoccorso

Tempestivo l’intervento del personale medico del 118. Considerata la gravità della situazione, è stata allertata e fatta atterrare anche un’eliambulanza per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, però, per Davide non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica, dopo i vari tentativi di rianimazione, ha constatato la morte. Illeso, scrive Il Gazzettino, l’uomo alla guida della vettura.

Dei rilievi per determinare con precisione la dinamica della tragedia si sono occupati gli agenti della Polizia Locale, arrivati sul posto.

Tanti messaggi di cordoglio

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Volpago del Montello: tanti i messaggi di cordoglio per i familiari del 18enne, tra i quali anche quello dell’amministrazione comunale.