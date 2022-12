Un’auto si è schiantata contro un albero la scorsa notte ad Anzio, in provincia di Roma: morte le due ragazze di 22 e 21 anni che si trovavano a bordo.

Di Marco Spartà

1 dicembre

Tragedia sulle strade nella notte ad Anzio

La scorsa notte un’auto con a bordo due ragazze di 21 e 22 anni si è schiantata contro un albero lungo la litoranea Ostia-Anzio nel comune di Anzio, in provincia di Roma. Purtroppo entrambe le giovani hanno perso la vita.

Sul luogo del terrificante schianto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri. A lanciare l’allarme è stata una pattuglia dei militari dell’Arma che hanno notato la vettura fuori strada. Ancora da stabilire le cause dello scontro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Anzio, auto sbanda e si schianta contro un albero: morte due ragazze di 22 e 21 anni

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Durante la scorsa notte, tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, ad Anzio, in provincia di Roma, due ragazze sono morte in un tragico incidente. Le vittime sono una giovane di 21 anni ed una 22enne, di cui non si conosce l’identità.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, come riferisce la stampa locale e la redazione di Tgcom24, le due ragazze viaggiavano a bordo di una vettura lungo via della Pineta, sulla litoranea Ostia-Anzio. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto ha sbandato e, dopo essere uscita di strada, ha terminato la propria corsa contro un pino. Uno schianto violentissimo.

A lanciare l’allarme una pattuglia dei carabinieri

L’allarme è scattato quando una pattuglia dei carabinieri in transito sulla strada ha notato il veicolo fuori dalla carreggiata. In pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco ed i mezzi del 118. I pompieri hanno estratto le due ragazze dall’abitacolo e le hanno affidate ai sanitari che non hanno potuto far altro che dichiararne la morte. Fatali le ferite riportate.

Ancora da chiarire la dinamica

I militari dell’Arma hanno condotto i rilievi per determinare la dinamica esatta dell’impatto e chiarire le cause che hanno fatto perdere il controllo della vettura alla conducente. Da quanto appurato al momento, scrive Tgcom24, alla guida si trovava la 22enne.