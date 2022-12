Un bambino di soli sette anni è morto improvvisamente dopo essersi sentito male in casa a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena. Inutile la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

30 novembre

Bambino muore improvvisamente: inutile la corsa in ospedale

Tragedia a Castiglione d’Orcia, in provincia di Siena, nella prima mattinata di ieri. Un bambino di soli sette anni è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava nell’abitazione dove viveva con i suoi genitori.

Proprio quest’ultimi hanno lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Presso l’appartamento è arrivato un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre salvavita e poi hanno trasportato il piccolo in ospedale, dove però è arrivato senza vita. Disposta l’autopsia sulla salma per chiarire le cause del decesso.

Ha accusato un malore in casa e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Così sarebbe morto ieri mattina, martedì 29 novembre, a Castiglione d’Orcia, piccolo centro della provincia di Siena, un bambino di soli sette anni.

L’allarme, secondo quanto riporta la redazione Leggo, sarebbe stato lanciato intorno alle 5:30 dai genitori accortisi che il figlio non stava bene. La centrale operativa ha inviato presso l’appartamento dove la famiglia, di origine marocchina, viveva un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I sanitari hanno provato a rianimare disperatamente il piccolo che poi è stato caricato sull’ambulanza e trasportato d’urgenza presso l’ospedale Le Scotte di Siena. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo: il bambino sarebbe arrivato al nosocomio privo di vita.

Disposta l’autopsia

Oltre ai soccorsi, presso l’abitazione sono arrivati anche i carabinieri che si sono occupati degli accertamenti per verificare cosa fosse accaduto. Da chiarire ancora nel dettaglio le cause che hanno provocato la morte. In tal senso, scrive Leggo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sulla salma, trasferita presso l’obitorio, che verrà effettuata nei prossimi giorni.

Sconvolta la comunità

La comunità del paese nel senese, appresa la notizia della tragica scomparsa, si è stretta al dolore dei familiari del bimbo.