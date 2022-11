Nella mattinata di oggi sulla linea tra Napoli e Torre del Greco, un uomo è morto colto da un malore mentre viaggiava a bordo di un treno. Sul posto i soccorsi ed i carabinieri.

Di Marco Spartà

29 novembre

Dramma su un treno: morto un passeggero

Un malore improvviso mentre si trovava sul treno che lo ha ucciso in pochi istanti. È accaduto stamane lungo la linea tra Napoli e Torre del Greco a bordo di un convoglio della Circumvesuviana. A perdere la vita un uomo di cui non si conoscono le generalità.

Lanciato l’allarme, il treno si è fermato e sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso, nonostante i vari tentativi di rianimazione. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

