Loredana Lecciso cosa pensa della storia tra Al Bano e l’avvocatessa che dice di essere stato con lui per tre anni? Ancora una volta stupisce tutti

di Francesca Bloise

30 Novembre 2022

Al Bano e la sua vita al centro del gossip

Negli ultimi tempi impazza il gossip su Al Bano Carrisi e arriva addirittura dall’esterno. Non che il famoso cantante di Cellino San Marco ne sia mai stato estraneo, protagonista indiscusso della cronaca rosa per via delle sue vicende personali, dalla scomparsa della figlia Ylenia, alla fine del matrimonio con Romina Power e alla storia “altalenante” a detta dei rumors con Loredana Lecciso. Ora però a tenere banco è Patricia Donoso, la presunta amante spagnola dell’artista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

La storia segreta di Al Bano con lei

Patricia Donoso è un’avvocatessa e criminologa spagnola che ha rivelato di aver avuto una relazione durata tre lunghi anni con Al Bano Carrisi. Nel corso della trasmissione iberica di Telecinco “Salvame Deluxe”, ha spiegato di aver conosciuto l’ex marito di Romina Power allo stadio San Siro di Milano e da lì sarebbe scoppiata la passione.

“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio” ha rivelato la donna sottolineando come la relazione con lei non è mai stata un problema, dal momento che il rapporto tra il cantante e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso non è mai stato “lineare”.

Il compagno di Loredana Lecciso sbotta e smentisce

Al Bano non ci sta e sbotta. Si tratta solo di falsità rispedendo tutto al mittente. L’avvocatessa lui non la conosce neanche sottolinea e annuncia di querelare la donna per le dichiarazioni date. Lei però che mostra la foto che li ritrae insieme all’aeroporto insiste e la mostra come prova. Al Bano sottolinea che fa continuamente foto in giro con i fan e lo scatto in questione potrebbe essere uno di quelli.

La reazione di Loredana Lecciso

Sappiamo che Loredana Lecciso è una donna che non ama parlare molto e rispondere a tutto quello che il gossip porta in alto. Nel corso di questi 20 anni in cui è stata affianco ad Al Bano ha parlato pochissime volte. Ora però l’accusa verso il compagno è molte forte.

Il suo pensiero lo ha reso noto proprio Al Bano che in una recente intervista ha detto: “Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”. Insomma la donna non avrebbe mai considerato veritiere le affermazioni lanciate dalla spagnola Patricia Donoso sicura di quello che dice e fa il suo compagno.