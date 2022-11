Totti e Noemi, è finito tutto: si ritorna alla normalità. Cosa sta succedendo?

Totti e Noemi ritornano alla normalità, è finito tutto. Cosa sta succedendo tra la coppia del momento? E’ assurdo!

Di Alessia Conte

28 Novembre 2022

Totti e Noemi, non si parla che di loro

Da luglio di quest’anno, dopo l’esplosione della bomba separazione, Noemi e Totti sono usciti allo scoperto. L’annuncio della fine del matrimonio (dopo 20 anni) tra il Pupone e la conduttrice Ilary Blasi ha sconvolto il mondo tanto da essere attenzionato anche dal New York Times.

Da quel momento le riviste patinate non parlano d’altro ed ora un nuovo scoop si fa spazio tra i cuori già devastati dei fan, è finita per Totti e Noemi, ed ora come si fa?

Si rientra dopo una vacanza, è finito tutto

State tranquilli, è finita la vacanza non la relazione! Quella va a gonfie vele. In questi giorni i due piccioncini hanno trascorso del tempo negli Emirati Arabi, si sono concessi un po’ di relax.

In un lussuoso hotel nel deserto, Totti e Noemi sono partiti per diverse escursioni e gite tra le dune, dopo pochissimi giorni però sono ritornati in Italia per un’occasione molto speciale che riguarda Cristian (figlio di Totti).

Il primogenito di casa Totti aveva un match molto importante nella Roma Under 18 e Francesco non sarebbe mancato per nulla al mondo. Naturalmente l’ex capitano si è presentato a Trigoria con Noemi a seguito per assistere alla partita nonostante il dissenso di Ilary che non ama questo rapporto tra la nuova fiamma dell’ex marito ed i figli. In molti si sono chiesti lei dove fosse ma sul campo da calcio, nemmeno l’ombra.

Quali sono i progetti futuri dei due piccioncini?

Tra Totti e Noemi tutto va a gonfie vele, pare che i due abbiano già iniziato a convivere e sono prontissimi a trascorrere un Natale con i fiocchi, c’è anche chi ipotizza che potrebbero mettere su famiglia come simbolo del loro amore, ma su questo, almeno al momento, non ci mettiamo la mano sul fuoco. Chi vivrà vedrà.

Nel frattempo con Ilary Blasi….

Tra la conduttrice e l’ex calciatore, non corre buon sangue. Dopo i rolex, le borse e le scarpe, sembra che gli oggetti trafugati siano tutti ritornati ai legittimi proprietari. I due comunicano solo tramite gli avvocati ed attendono la nuova udienza per concretizzare la separazione ed il successivo divorzio.