La puntata andata in onda lo scorso 23 novembre ha mostrato un rapporto molto teso tra Alex e Michela, aggravato ancora di più dalla perdita della fede di lei.

di Arianna Babetto

28 novembre 2022

Quell’insopportabile classismo di Michela nei confronti di Alex

Durante la sesta puntata del programma “Matrimonio a prima vista 8” passata in onda su Real Time lo scorso 23 novembre, è andata in scena una brusca litigata tra i due romani Alex Balbo e Michela Bona che forse non è piaciuta molto al pubblico a casa. L’ostetrica infatti ha rimesso sul piatto della bilancia nella relazione con il marito il suo status sociale che reputa molto diverso da quello da cui lei proviene.

Per l’esperto Mario Abis però “le differenze sociali esposte da Michela sono paradossali visto che entrambi sono quasi pari e provengono dallo stesso ambiente. Sono atteggiamenti aggressivi, a tratti, che sviliscono il ragazzo“.

Gli articoli più letti di oggi

Michela e Alex si lasciano?

La puntata è iniziata con la nuova convivenza dei due ragazzi in una nuova casa a metà strada tra le due residenze, su scelta di Michela che non voleva ospitare il marito nel suo “angolo di pace” costruito con tanta fatica negli anni. I primi momenti sono gioiosi e spensierati, vengono infatti mostrati attimi di gioco prima al bowling e poi durante il derby Roma-Lazio. Impossibile però tenere a freno l’irruente 34enne che stuzzica il marito in ogni momento.

Michela perde la fede, Alex la pazienza…

Alex mostra massima compostezza anche quando la moglie lo chiama dall’ospedale spiegandogli che ha perso la fede mentre si stava cambiando negli spogliatoi. Il romano anzi, la prende in giro e appena torna a casa le lega un cordoncino di spago al dito come fosse un anello, confidando che “se si fosse comportata bene gliene avrebbe presa un’altra vera“. Un déjà vu per i fan del programma con l’episodio accaduto a Fabio Peronespolo quando si era recato a Formentera poco dopo il viaggio di nozze e durante un’uscita in mare aveva perso l’anello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Si mette male tra Michela ed Alex: fan preoccupati

Quel che è certo è che Alex ce la sta mettendo tutta per compiacere alla moglie, che invece dal canto suo fa di tutto per esternare concetti molto pungenti sul giovane. Frasi ripetute come “sei coatto, un ragazzino da istruire” arrivano come pugnalate, soprattutto se di mezzo c’è anche la volontà di Michela di non apprezzare nulla di quanto fatto, a suo dire maldestramente, dal coniuge.

Il gesto dell’ostetrica di voler regalare un libro ad Alex quando questo la avverte di avere ma di stomaco, crea una reazione avversa in entrambi: lei pensa che potrebbe insegnarli qualcosa sulla somatizzazione dei dolori fisici, lui invece si sente non stimato per una cultura acquisita negli anni che secondo la moglie è molto bassa.