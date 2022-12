La scorsa notte a Teramo, una coppia è stata trovata morta all’interno di un appartamento di un palazzo abbandonato. In corso le indagini dei carabinieri.

Di Marco Spartà

1 dicembre

Dramma nella notte in un palazzo abbandonato: trovati due cadaveri

Una coppia è stata trovata priva di vita la scorsa notte all’interno di un’abitazione popolare, sita in un palazzo abbandonato di Teramo. Le vittime sono una donna di 44 anni ed il compagno 26enne.

Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero deceduti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio provenienti da un braciere che le vittime avrebbero acceso per scaldare gli ambienti viste le basse temperature durante la notte. Indagano sull’accaduto i carabinieri.

Appartengono ad un ragazzo di 26 anni di origini gambiane ed una donna italiana di 44 anni i cadaveri ritrovati ieri notte, mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, a Teramo. La tragica scoperta in un appartamento popolare, sito in un palazzo abbandonato e chiuso perché inagibile in via Luigi Longo.

L’allarme, secondo quanto riportano alcune testate locali tra cui la redazione di Rete8, è stato lanciato intorno alla mezzanotte da due senzatetto che si trovavano nello stabile. Presso la palazzina sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione locale. Per le due vittime non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

La ricostruzione degli inquirenti

Sono scattate, dunque, le indagini dei militari dell’Arma per determinare cosa abbia provocato la morte della coppia che pare occupasse abusivamente l’alloggio. Stando ai primi accertamenti, scrive Rete8, il decesso sarebbe sopraggiunto per avvelenamento causato dall’inalazione di monossido di carbonio provenienti da un braciere che le vittime avevano acceso per scaldarsi. Il braciere è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine accanto ai due cadaveri.

Potrebbe essere disposta l’autopsia

Non è escluso che nelle prossime ore, per stabilire con certezza la causa della morte, l’autorità giudiziaria possa disporre l’esame autoptico sulle salme.