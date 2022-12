Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso la moglie a coltellate dopo una lite nella casa dove vivevano, un appartamento nel quartiere Barona di Milano.

Di Marco Spartà

1 dicembre

Lite culmina in tragedia: uccisa una donna di 51 anni

Avrebbe accoltellato la moglie ripetutamente al culmine di un litigio, poi ha chiamato la polizia confessando ciò che aveva appena fatto. Questa la tragedia consumatasi nella mattinata di ieri in un’abitazione di Milano, dove un 59enne ha assassinato la coniuge di 51 anni.

L’uomo, dopo il delitto, sarebbe uscito di casa percorrendo a piedi diverse centinaia di metri prima di incrociare una pattuglia di carabinieri. Intanto presso l’abitazione sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile che hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna. Il 59enne è stato portato in questura e fermato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milano, femminicidio in un appartamento: 59enne uccide la moglie a coltellate dopo una lite

Femminicidio nel quartiere Barona di Milano ieri mattina, mercoledì 30 novembre. Un uomo di 59 anni di origine marocchina avrebbe ucciso la moglie, di 51 anni, a coltellate.

Stando a quanto ricostruito, riporta la redazione de Il Fatto Quotidiano, i due coniugi avrebbero litigato nel loro appartamento di via Lope de Vega, al culmine della discussione, l’uomo avrebbe impugnato un coltello e colpito ripetutamente la moglie. Subito dopo, l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione e chiamato più volte la polizia per raccontare quanto appena commesso. Mentre camminava in strada, ha incrociato una pattuglia dei carabinieri confessando anche ai militari il delitto.

Fermato il marito

Nel frattempo, presso l’abitazione sono giunti gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo lombardo che hanno rinvenuto il cadavere senza vita della 51enne. Sul corpo numerose lesioni d’arma da taglio. Intervenuti per gli accertamenti anche gli agenti della Scientifica. Il 59enne è stato accompagnato in questura e successivamente fermato.

Aperto un fascicolo per omicidio volontario

La Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, sta indagando per ricostruire nel dettaglio i fatti. Da quanto emerso, scrivono i colleghi de Il Fatto Quotidiano, pare che quella avvenuta ieri mattina non fosse la prima lite tra i due coniugi: spesso i vicini li sentivano urlare. Non erano presenti al momento della tragedia i quattro figli della coppia.