A Salerno, la scorsa notte, un ragazzo di 32 anni è morto in un tragico incidente in moto: inutile la corsa verso l’ospedale del capoluogo di provincia campano.

Di Marco Spartà

1 dicembre

Tragico incidente stradale nella notte a Salerno

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 32 anni. È accaduto ieri notte in via Torrione a Salerno. Il 32enne avrebbe perso il controllo della moto che è finita fuori strada sbalzandolo sull’asfalto.

I sanitari del 118, giunti sul posto, dopo i primi tentativi di rianimazione hanno trasportato il giovane centauro in ospedale, dove, purtroppo, non c’è stato nulla da fare per tenerlo in vita: il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Salerno, moto esce di strada all’uscita di un sottopasso: morto il conducente, aveva 32 anni

Aveva solo 32 anni il giovane che ieri notte, tra mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, è deceduto in seguito alle ferite riportate in un terribile incidente stradale a Salerno.

Il 32enne, di cui non sono state rese note le generalità, era alla guida di una moto e stava percorrendo via Torrione. Per cause ancora da verificare, riporta la redazione de L’Occhio di Salerno, il giovane ha perso il controllo della due ruote, probabilmente dopo aver urtato uno spartitraffico all’uscita di un sottopasso, ed il mezzo ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata. Il motociclista è finito, invece, sull’asfalto.

Inutile la corsa in ospedale

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione. Dopo le prime cure sul posto, i sanitari hanno caricato il 32enne sull’ambulanza e lo ha trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona del capoluogo di provincia campano. Qui, però, non c’è stato nulla da fare: alla fine è stato possibile solo constatarne la morte, sopraggiunta, scrive L’Occhio di Salerno, per le gravi lesioni subite nell’incidente.

I rilievi affidati ai carabinieri

I carabinieri della stazione locale si sono occupati dei rilievi di legge per ricostruire nel dettaglio la dinamica e le cause dell’incidente costato la vita al giovane.