Riccardo Faggin, il padre non si da pace: il 26enne è morto dopo una bugia sull’imminente laurea

Il padre di Riccardo Faggin, 26 anni, non si da pace: “Mi sento in colpa, la responsabilità me la sento addosso”

Di Alessia Conte

01 Dicembre 2022

La tragica morte di Riccardo Faggin

Riccardo, un giovane studente di 26 anni, è morto in un incidente stradale tra la notte del 28 e del 29 novembre. Il ragazzo tornava a casa con la sua auto, un Opel, che si è schiantata contro un platano e non gli ha dato scampo. Riccardo viveva con la famiglia ad Abano Terme, tutti lo stavano aspettando per preparare gli ultimi accorgimenti per la festa di laurea. A chiamare i genitori di Riccardo però non è stato il ragazzo ma i carabinieri che davano la tragica notizia ai parenti.

La laurea fasulla, si cerca di far chiarezza

I soccorsi nulla hanno potuto, è stata constata solo la morte dal momento che le ferite erano davvero profonde. Sulla vicenda gli inquirenti stanno indagando in quanto non è da escludere l’ipotesi che Riccardo si sia tolto la vita dal momento che non avrebbe dovuto festeggiare nessuna laurea. Il ragazzo iscritto a alla facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Padova il 29 novembre avrebbe dovuto discutere la tesi, ma la notizia è stata smentita dall’ateneo.

Il padre di Riccardo è straziato dal dolore

Il padre del giovane ha confessato di sentirsi in colpa per la tragica morte del figlio: “Non ho capito i segnali, gli avrei dovuto insegnare ad essere più forte e a fargli capire che per lui mamma e papà ci sarebbero sempre stati”, dice al Corriere della Sera.

Stando alle parole del padre, Riccardo si è sentito in trappola ed ha visto come unica via di fuga la morte. Purtroppo negli ultimi anni diversi ragazzi non hanno saputo gestire questo genere di situazione affrontando la realtà ed hanno visto il mancato traguardo come un fallimento togliendosi di conseguenza la vita.

I messaggi di cordoglio

Nel frattempo sono centinaia i messaggi di cordoglio per il 26enne, il web si stringe al dolore della famiglia così come gli abitanti della cittadina di Abano Terme.