Greca Spreafico, spunta la pista del rapimento: la Procura indaga su aspetti ancora poco chiari della faccenda

Di Alessia Conte

01 Dicembre 2022

Chi è Greca Spreafico?

Greca Spreafico è scomparsa da Rovigo il 4 giugno scorso, la donna ha fatto perdere le sue tracce dopo essere andata a Porto Tolle (Veneto) per vendere una casa ereditata dalla nonna al cugino per una cifra di 80mila euro, stando alle dichiarazioni della giornalista di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli. Il compagno Gabriele non ha mai smesso di cercarla, l’ultimo messaggio che ha ricevuto dalla donna è stato: “Ti amo, ti voglio un mondo di bene, buona notte”.

La nuova ipotesi sulla scomparsa della donna

E’ spuntata una nuova ipotesi sulla scomparsa di Greca Spreafico, la cantante rock di 53 anni. Secondo i nuovi riscontri della procura di Rovigo, la donna è stata sequestrata. La sua auto, con la quale si è diretta a Porto Tolle (dov’è scomparsa), una Kia Picanto targata targata EF080DT è introvabile. Da quel che è emerso è che la donna non si è mai presentata alla compravendita con il cugino e da qui è poi scattato l’allarme.

L’ultima notte prima di sparire

Secondo le indagini, Greta ha trascorso l’ultima notte nella quale ha dato segni di vita, in compagnia dell’amico Andrea Tosi, il quale ha riferito che prima di lasciare la donna si sono fermati in un bar, dopo aver consumato si è recato alla cassa con il portafogli di Greta per pagare il conto ed ha notato che dentro vi erano tantissime banconote da 50 euro.

Ha poi riferito che la donna era stanca e piangeva, per questo motivo ha deciso di guidare lui e portare Greta in hotel. Successivamente gli chiede di trascorrere la notte insieme ma l’invito è stato declinato.

Dopo un pò lui la ricontatta ma nulla, Greta non risponde l’ultimo messaggio inviato sul suo cellulare è delle 3.06, poi il nulla.

L’appello disperato

Gabriele è stato sentito diverse volte dagli inquirenti ed ha spiegato che prima di quel momento, Greta non gli aveva mai scritto un messaggio della buonanotte. L’uomo inoltre a Chi l’ha visto, ha lanciato un appello disperato affinché chi sa sappia.