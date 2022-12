Nella serata di ieri a Codrea, in provincia di Ferrara, due giovanissimi ciclisti sono stati travolti da un’auto: il bilancio è di un morto ed un ferito.

Di Marco Spartà

1 dicembre

La vittima è un ragazzo di soli 16 anni

Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri a Codrea, in provincia di Ferrara.

L’auto, per cause ancora da accertare, avrebbe travolto la due ruote della vittima ed un’altra bici su cui viaggiava un ragazzo. All’arrivo dei soccorsi per il 16enne era ormai troppo tardi. Ferito gravemente e trasportato in ospedale l’altro ciclista. Il conducente della vettura, non fermatosi in un primo momento, è tornato poco dopo sul luogo del sinistro.

Codrea, due giovani ciclisti investiti da un’auto: morto 16enne, grave un altro ragazzo

Tragedia nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 novembre, a Codrea, piccola frazione del comune di Ferrara. Un ragazzo di 16 anni è morto ed un altro, di cui non si conoscono le generalità, è rimasto gravemente ferito in un incidente.

I due giovani, secondo quanto ricostruito sino ad ora, come riferiscono alcune testate locali e la redazione di Fanpage, erano in sella a due bici e stavano percorrendo via Pomposa. Improvvisamente è sopraggiunta una vettura che li ha travolti scaraventando il 16enne in un terreno adiacente alla carreggiata e l’altro ciclista sull’asfalto. Il conducente della vettura ha poi proseguito la marcia tornando sul luogo dell’incidente poco dopo.

A lanciare l’allarme alcune persone di passaggio

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, che avrebbero assistito alla tragedia. Tempestivo l’intervento dello staff medico del 118 che non ha potuto far altro che appurare il decesso del 16enne. L’altro giovane, invece, riporta Fanpage, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato presso l’ospedale di Cona, dove ora si trova ricoverato.

Sul posto le forze dell’ordine

I rilievi di legge e le indagini per stabilire con precisione la dinamica dell’investimento sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale, recatisi sul posto insieme ai soccorritori.