Al Bano saluta per sempre Romina, decisione definitiva: “Non può più farlo”

Una decisione inaspettata, Al Bano decide di scaricare Romina e questa volta sempre davvero fermo sulla sua decisione, ecco il motivo

Di Alessia Conte

03 Dicembre 2022

La storia d’amore tra Al Bano e Romina

La storia d’amore tra Al Bano e Romina ha fatto sognare milioni di fan. I due si sono conosciuti negli anni ’60 quando, dopo la morte del padre, la Power decide di trasferirsi in Italia con la madre e la sorella. Essendo figlia d’arte, i suoi genitori erano due divi di Hollywood, Romina decide di provare con la recitazione ed è proprio sul set del film Nel Sole, incontra Al Bano Carrisi, un giovane cantante emergente di Cellino San Marco.

La fine della loro storia d’amore

Il loro fu un innamoramento lampo, Al Bano e Romina impersonificavano gli antipodi che si univano lei ricca lui venuto su in mezzo alle campagne pugliesi che ha dovuto da sempre conquistarsi un posto nella società. Ad ogni modo Al Bano e Romina si sposano e mettono al mondo 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. tutto era magico, la carriera proseguiva a gonfie vele e nulla poteva intaccare la loro felicità, o quasi… Purtroppo nel 1994 scompare la primogenita Ylenia, la ragazza non venne mai più ritrovata ed oggi è stata chiarata morta dal momento che non si hanno più tracce di lei da 20ann. Questa tragedia pose la parola fine su una delle storie d’amore più belle di sempre.

Ecco che Al Bano scarica Romina Power

Sta circolando da pochi minuti la notizia che Al Bano Carrisi ha scaricato Romina, parliamo in senso artistico ovviamente. Com’è noto i due cantanti si sono riappacificati per ricominciare a cantare insieme qualche anno fa, purtroppo è venuta anche la fine della loro collaborazione, Romina non riesce ad essere presente alle imminenti tappe del tour a causa delle sue ginocchia malandate. Al Bano però non ha voluto deludere i fan ed ha deciso di cantare come solista.

La cantante come l’ha presa?

Romina è una forza della natura qualche giorno fa ha cercato di portare a termine uno spettacolo contro il parere del medico, purtroppo però non è in ottima forma e deve al momento fermarsi. Sicuramente comprenderà la decisione di Al Bano che farebbe di tutto per il suo pubblico.