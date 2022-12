Un uomo di 61 anni, scomparso da circa due settimane dalla provincia di Varese, è stato trovato morto questa mattina nei boschi di Valganna.

Di Marco Spartà

2 dicembre

Questa mattina il tragico epilogo delle ricerche

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’uomo di 61 anni scomparso da circa due settimane da Gaggiolo di Cantello, in provincia di Varese. Questa mattina, l’uomo è stato trovato privo di vita nei boschi di Valganna dalle squadre che stavano setacciando l’area.

La denuncia era stata presentata lo scorso 24 novembre da un amico di cui il 61enne era ospite. Ora si dovranno stabilire le cause che hanno provocato la morte: tra le ipotesi anche quella del gesto volontario. Ad indagare i carabinieri.

Valganna, cadavere di un 61enne trovato nei boschi: era scomparso circa due settimane fa

Trovato morto a distanza di circa due settimane dalla sua scomparsa. Questo il tragico epilogo delle ricerche dell’uomo di 61 anni, di cui non si erano perse le tracce lo scorso 24 novembre.

Il 61enne, residente a Varese, secondo quanto riportano alcune fonti locali tra cui La Prealpina, era ospite di un amico a Gaggiolo, frazione del comune di Cantello. Non avendo più sue notizie, l’uomo si è rivolto alle forze dell’ordine denunciando la scomparsa del 61enne. È stata attivata così la macchina delle ricerche a cui hanno preso parte i carabinieri e gli uomini della protezione civile.

Trovata l’auto abbandonata

Purtroppo, le operazioni non hanno dato esito sino a questa mattina, venerdì 2 dicembre, quando le squadre hanno trovato il cadavere dell’uomo riverso tra le vegetazione dei boschi del comune di Valganna, in località Alpe Tedesco. Le ricerche si erano concentrate in zona dopo che era stata rinvenuta la sua auto, abbandonata lungo la provinciale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Ipotesi gesto estremo

I carabinieri di Marchirolo stanno ora indagando per chiarire nel dettaglio le cause che hanno provocato la morte del 61enne. Gli investigatori, riporta La Prealpina, non escludono al momento nessuna ipotesi, compresa quella del gesto estremo.