Fedez su tutte le furie, sbotta ad X Factor 2022: il pianto disperato

Fedez si scaglia contro i giudici di X Factor 2022 e sbotta: “Non prendetemi per il c***” poi il pianto disperato: cos’è successo

Di Alessia Conte

02 Dicembre 2022

X Factor 2022, un’edizione di polemiche

Per quanto X Factor sia un programma amatissimo dal pubblico da casa ed in studio, i milioni di telespettatori hanno notato che quest’anno, l’edizione 2022, è probabilmente la più discussa in assoluto fatta principalmente di polemiche. L’ultimissima è di ieri, il rapper Fedez, uno dei giudici ha dato spettacolo. Ecco cos’è successo.

Il rapper non ci sta e si sfoga in studio

Fedez, marito di Chiara Ferragni, ha sbottato e non poco dopo l’eliminazione del suo gruppo, di Omini. La semifinale è stata ricca di colpi di scena e per il rapper italiano è stato un continuo batticuore. “Più volte è stato chiesto il tilt a questo tavolo, a un passo dalla finale deve decidere, a mio parere, il pubblico. Sono sempre stato accondiscendente alle richieste dei giudici, non prendetemi per il ….. Il pubblico non ha deciso un ….”, tuona brutalmente il cantante.

Gli omini saluta i finalisti tra le lacrime

Una sconfitta amarissima sia per Fedez che per la band, tra copiose lacrime gli Omini hanno salutato i finalisti di X Factor che andrà in onda giovedì 8 dicembre. Sicuramente ne vedremo delle belle dal momento che tutta l’edizione è stata un divenire. Ad ogni modo per quanto l’amarezza si faccia spazio nella carriera artistica del gruppo sostenuto dal rapper, non bisogna lasciarsi abbattere dalle cadute.

Dopo X Factor si pensa al tour

Dopo aver partecipato ad X Factor gli Omini sono prontissimi per il loro tour nazionale ed internazionale convinti del fatto che la musica si faccia soprattutto fuori, nelle piazze e non solo sul palco di uno show televisivo. In pochissimo tempo i tre ragazzi hanno già raggiunto tantissimo successo e siamo certi che basterà pochissimo per scalare le vette del successo.