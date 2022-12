Nel primo pomeriggio di ieri a Verona, un incidente stradale tra un camion ed un furgone è costato la vita ad un ragazzo di 16 anni. Gravi il padre ed il fratellino.

Di Marco Spartà

2 dicembre

Drammatico scontro sulla strada dell’Alpo

Terrificante incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Verona. Un camion si è scontrato frontalmente con un furgone lungo la strada dell’Alpo. A bordo di quest’ultimo mezzo viaggiavano un 40enne ed i due figli di 16 e 6 anni.

Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far nulla per l’adolescente, deceduto sul colpo dopo l’impatto. I due familiari sono rimasti feriti gravemente e trasportati in ospedale. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

Un ragazzo di soli 16 anni è morto, mentre il padre ed il fratellino sono rimasti gravemente feriti. Questa la tragedia consumatasi nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 dicembre, lungo la strada dell’Alpo a Verona.

La vittima viaggiava a bordo di un furgone, condotto dal padre 40enne e su cui si trovava anche il fratellino, un bimbo di 6 anni. Secondo quanto riporta Il Corriere del Veneto, per cause ancora da determinare nel dettaglio, il mezzo ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi frontalmente con un camion. Un impatto devastante che ha ridotto il furgone in un ammasso di lamiere.

Il padre lotta tra la vita e la morte

In pochi minuti, sul luogo del dramma si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 a bordo anche dell’elisoccorso. I tre occupanti del mezzo sono stati estratti dall’abitacolo ed affidati ai medici che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 16enne. I due familiari, invece, scrive Il Corriere del Veneto, sono stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale di Borgo Novo, dove ora versano in condizioni gravissime: il piccolo sarebbe fuori pericolo, mentre il 40enne lotterebbe tra la vita e la morte.

Chiusa al traffico la strada

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto che ora stanno cercando di risalire alla dinamica esatta del sinistro. Il conducente del camion, rimasto illeso, è stato sottoposto agli esami tossicologici ed alcolemici. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi di legge, il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore.