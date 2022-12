Meteorite ed alieni, i disastri annunciati che colpiranno la Terra: uno si è verificato

Ecco i 5 disastri annunciati da un viaggiatore del tempo di TikTok. Il ragazzo ha visto cosa ci accadrà, il web impazzisce

Di Alessia Conte

01 Dicembre 2022

Una vera profezia, il viaggio nel tempo

Molte volte abbiamo sentito parlare dei viaggi nel tempo, c’è chi ci crede e chi no ma spesso quando sentiamo determinate profezie ci viene la pelle d’oca. E’ un pò quello che sta succedendo sul web in queste ore, dove un ragazzo ha raccontato di conoscere 5 disastri che si abbatteranno sulla Terra, come? Ha fatto un salto nel futuro ed è tornato. Nel frattempo un meteorite ha già sorvolato le Canarie, ecco cos’è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Cos’ha detto il content creator Eno Alric

Eno ha raccontato di aver visto 5 grandi eventi che andranno a modificare la vita sulla Terra, naturalmente parliamo di catastrofi. A quanto pare il content creator ha viaggiato 600 anni, ovvero viene dal futuro. Il suo compito nel nostro tempo è quello di mettere in guardia il Mondo su quello che sta per accadere: “Gli alieni arriveranno sulla Terra dopo un gigantesco incidente meteoritico”, comunica a tutti su Tik Tok.

Come prima cosa tra novembre 2022 e maggio 2023 gli scienziati scopriranno nuovi pianeti e che questi verranno colpiti da una meteora gigantesca contenente degli alieni. Ci sarà poi uno tsunami catastrofico che spazzerà via mezzo Mondo, dal video postato in rete si evince che Eno arriva dal 2671 e ci dice di ricordare delle date.

Ecco le date da tenere a mente

30 novembre 2022: il telescopio James Webb ha trovato un pianeta simile alla Terra

8 dicembre 2022: una grandissima meteora colpirà la Terra, al suo interno ci saranno alieni e nuovi tipi di metalli

6 febbraio 2023: 4 adolescenti scopriranno delle rovine che apriranno un mondo su altre galassie

23 marzo 2023: un gruppo di scienziati esploreranno la Fossa delle Marianne e troveranno una specie molto antica

15 maggio 2023: uno tsunami di 750 piedi colpisce la costa occidentale degli Stati Uniti, principalmente San Francisco

Un meteorite ha sorvolato le Canarie

Ieri pomeriggio intorno alle 15.39 un meteorite ha sorvolato le Canarie generando panico tra gli abitanti della città. Diversi testimoni hanno riferito di una potentissima esplosione terminata nell’oceano Pacifico. Un possibile terremoto è stato escluso da National Geographic Institute che ha monitorato il meteorite durante la sua corsa.