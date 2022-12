Un ragazzo di 27 anni è rimasto vittima di uno scontro frontale tra due auto avvenuto ieri sera a Migliaro di Fiscaglia, in provincia di Ferrara. Gravi i due amici.

Di Marco Spartà

2 dicembre

Ancora una tragedia sulle strade: un morto e due feriti

Un’altra vittima sulle strade, ancora giovanissima. Nella tarda serata di ieri, un ragazzo di soli 27 anni è morto in un tremendo incidente avvenuto lungo la provinciale 68 a Migliaro di Fiscaglia, in provincia di Ferrara.

Nell’impatto frontale, che ha coinvolto la vettura condotta dalla vittima ed un’altra auto, sono rimasti gravemente feriti due amici del 27enne trasportati in ospedale insieme all’altro conducente, un ragazzo di 20 anni. Sul posto, oltre ai soccorsi, presenti i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Erano le 22 di ieri, giovedì 1 dicembre, quando due auto si sono scontrate sulla provinciale 68 nel territorio di Migliaro, frazione del comune di Fiscaglia (Ferrara).

Coinvolte nell’incidente una Ford Puma, su cui viaggiavano un ragazzo di 27 anni ed altri due giovani, ed una Bmw 320, alla guida della quale si trovava un 20enne. Secondo le prime ricostruzioni, come riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, per cause ancora da determinare i due mezzi sono entrati in collisione frontalmente, un impatto violentissimo. Ad avere la peggio il 27enne che era al volante della Ford.

I feriti trasportati all’ospedale di Cona

Lanciato l’allarme, sul luogo della tragedia, sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del personale medico del 118. I sanitari non hanno potuto far nulla per la vittima, deceduta sul colpo. Gli altri due occupanti della vettura sono rimasti gravemente feriti e trasportati presso l’ospedale di Cona. Presso il nosocomio, scrive Il Resto del Carlino, anche il conducente della Bmw.

Sequestrate le due auto

I rilievi per stabilire la dinamica del frontale sono stati affidati ai carabinieri di Ostellato e ai colleghi di Argenta che si sono precipitati sul posto. I militari dell’Arma hanno provveduto al sequestro dei due mezzi coinvolti per gli accertamenti.