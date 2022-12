Un uomo di 47 anni è stato trovato morto all’interno della roulotte in cui viveva, nelle campagne di Treia, comune in provincia di Macerata.

Di Marco Spartà

2 dicembre

Dramma nelle campagne di Treia: 47enne trovato morto

Macabra scoperta a Treia, in provincia di Macerata, nel primo pomeriggio di ieri. Il cadavere di un uomo di 47 anni è stato trovato all’interno della roulotte, dove viveva e parcheggiata nelle campagne del piccolo comune.

I soccorsi, che hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione, sono stati chiamati dalla madre che non riusciva a mettersi in contatto con il figlio ormai da settimane. Sul posto sono arrivati anche le forze dell’ordine che stanno ora indagando.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Treia, non risponde alle chiamate della madre: 47enne trovato morto nella roulotte in cui viveva

Un vero e proprio dramma quello consumatosi nelle campagne di Treia, piccolo comune di circa 9mila abitanti della provincia di Macerata, dove un uomo è stato trovato morto. Si tratta di Marco Stacchio, 47enne disoccupato.

La segnalazione, è scattata nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 dicembre, quando la madre, riportano i colleghi de Il Corriere Adriatico, ha deciso di chiamare i soccorsi perché non riusciva a mettersi in contatto con il 47enne ormai da circa due settimane. La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 che ha rinvenuto il cadavere dell’uomo, ormai in avanzato stato di decomposizione.

Ipotesi malore

Intervenuti presso il luogo in cui era parcheggiata il mezzo, in contrada San Carlo, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per le indagini. Rimangono da chiarire con esattezza le cause del decesso. Dai primi accertamenti, riferisce Il Corriere Adriatico, pare che l’ipotesi più probabile sia quella di una morte per cause naturali sopraggiunta da giorni: forse un improvviso malore che non avrebbe lasciato scampo a Stacchio. A stabilirlo saranno i successivi esami.

L’uomo viveva da anni nella roulotte

Il 47enne viveva nella roulotte dal 2016, quando il terremoto in zona aveva reso inagibile la sua abitazione. Nonostante le offerte del comune per un alloggio popolare, Stacchio aveva deciso di rimanere nella roulotte.