Una donna di 70 anni è stata trovata priva di vita nel pomeriggio di ieri all’interno della sua abitazione di Pistrino di Citerna, in provincia di Perugia. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

2 dicembre

Donna trovata morta: l’allarme lanciato da un’amica

I carabinieri stanno indagando sulla morte di una donna di 70 anni, il cui cadavere è stato trovato ieri pomeriggio nella sua casa di Pistrino di Citerna, in provincia di Perugia. A trovarlo i vigili del fuoco ed i militari dell’Arma, allertati da un’amica dell’anziana.

Dai primi riscontri sembra che il corpo presentasse delle lesioni che potrebbero essere compatibili con una presunta colluttazione. Per questa ragione, gli investigatori non escludono la pista dell’omicidio. A stabilire le cause della morte sarà l’esame autoptico sulla salma.

Pistrino di Citerna, donna di 70 anni trovata senza vita in casa: disposto l’esame autoptico

Una donna è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 1 dicembre, a Pistrino, frazione del comune di Citerna, nella provincia di Perugia. Si tratta di una 70enne di origini tedesche ma residente in Italia ormai da diverso tempo.

L’allarme è scattato quando un’amica, non riuscendo a contattare la 70enne, ha chiamato il 112. Presso l’abitazione, dunque, riporta la redazione locale di Perugia Today, sono arrivati i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri. Forzata la porta d’ingresso la terribile scoperta: il corpo ormai senza vita dell’anziana.

Sul posto anche la Scientifica

Il medico legale, giunto sul posto, ha constatato il decesso ed ha provveduto ad una prima ispezione cadaverica. Da quanto emerso, il cadavere pare presentasse delle tumefazioni al volto che potrebbero essere compatibili con una colluttazione. Sono scattate così le indagini dei carabinieri e gli accertamenti degli uomini della Scientifica.

Non è esclusa la pista dell’omicidio

Ora si dovrà determinare cosa abbia provocato la morte della donna. In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma, trasferita in obitorio, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Al momento, scrive Perugia Today, gli inquirenti non escludono la pista dell’omicidio.