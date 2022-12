Un uomo di 47 anni ha perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale avvenuto a Saccolongo, in provincia di Padova. Sul posto i soccorsi e la Polizia Stradale.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Terribile incidente a Saccolongo: furgone finisce in una scarpata

Incidente mortale nella serata di ieri a Saccolongo, in provincia di Padova. Un uomo di 47 anni è morto dopo che il furgone, sul quale viaggiava insieme ad un’altra persona, ha sbandato improvvisamente ed è finito in una scarpata.

All’arrivo dei soccorsi per la vittima, che si trovava alla guida del mezzo, non c’è stato nulla da fare. Non ha riportato conseguenze, invece, il passeggero. Presenti sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Emiliano Ferro, 47enne residente a Rovolon, comune in provincia di Padova, è la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 3 dicembre, a Saccolongo.

L’uomo viaggiava alla guida di un furgone, su cui si trovava anche un’altra persona, di cui non si conoscono le generalità. Mentre percorreva via Scapacchio Est, per cause ancora da chiarire, come riporta la redazione di Padova Oggi, il 47enne ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver sbandato, è finito in una scarpata adiacente alla carreggiata.

Illeso il passeggero

Sul luogo dell’accaduto, sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del Suem 118. I sanitari hanno provato a rianimare Ferro, ma ogni tentativo non ha dato esito: alla fine si sono arresi dichiarandone la morte. Illesa, invece, l’altra persona che viaggiava a bordo del furgone. I pompieri hanno poi provveduto al recupero del mezzo e alla rimessa in sicurezza dell’area.

La vittima potrebbe essere stata colta da un malore

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Piove di Sacco a cui è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo i primi riscontri, riferisce Padova Oggi, non ci sarebbero altri mezzi coinvolti: probabilmente alla base dell’incidente potrebbe esserci un malore che avrebbe colto l’uomo alla guida facendogli perdere il controllo del veicolo.