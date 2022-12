Un uomo di 53 anni, scomparso da circa tre settimane da Perledo (Lecco), è stato trovato privo di vita in fondo ad un dirupo lungo una strada.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Uomo scomparso da tre settimane: trovato morto

A tre settimane di distanza dalla sua scomparsa è stato trovato morto l’uomo di 53 anni di Perledo, in provincia di Lecco. Il corpo senza vita del 53enne è stato rinvenuto dalle squadre di ricerca nella mattinata di ieri in fondo ad un dirupo, lungo la provinciale verso Esino.

Ora le forze dell’ordine stanno indagando per far chiarezza sulla drammatica vicenda e determinare come l’uomo, di cui si erano perse le tracce lo scorso 11 novembre, sia finito nella scarpata. Sul posto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Perledo, 53enne scomparso da circa tre settimane: il cadavere trovato ieri in un dirupo

Nella mattinata di ieri, sabato 3 dicembre, è stato rinvenuto il cadavere di Alberto Ongania, 53enne di Perledo, comune in provincia di Lecco, che era scomparso da quasi un mese.

La denuncia di scomparsa era stata presentata lo scorso 11 novembre dal fratello Renato che non aveva più sue notizie. Dopo la segnalazione, riportano alcune fonti locali tra cui Prima Lecco, erano state attivate le ricerche a cui hanno preso parte i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino ed alcuni residenti del Paese che hanno setacciato l’intera zona. Purtroppo, le operazioni non avevano dato alcun esito ed erano state sospese.

Numerosi gli appelli lanciati dalla famiglia

Il fratello ed i familiari, però, hanno continuato a cercare Alberto lanciando numerosi appelli e rivolgendosi anche alla nota trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?”. Un appello era stato lanciato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiedendo un’autorizzazione per ottenere i tabulati del telefono del 53enne, non concessi alla famiglia per via della legge sulla privacy.

Da chiarire la dinamica dell’accaduto

Nei giorni scorsi, riporta Prima Lecco, le ricerche erano riprese sino alla tragica scoperta di ieri mattina, sabato 3 dicembre, quando i soccorritori, utilizzando anche droni e le unità cinofile, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Alberto. Il cadavere giaceva in un dirupo lungo la strada che da Perledo conduce ad Esino. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato la morte del 53enne, a stabilirlo saranno i successivi accertamenti.