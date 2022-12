Ieri pomeriggio a Gallarate, in provincia di Varese, una donna è morta dopo che un incendio ha distrutto l’appartamento dove viveva. Intossicate otto persone.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Un incendio devastante ha distrutto un appartamento nel pomeriggio di ieri a Gallarate, in provincia di Varese. Nel rogo ha perso la vita la donna di 78 anni, che viveva all’interno dell’abitazione, ed altre otto persone sono rimaste intossicate.

Numerosi i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 intervenuti sul luogo della tragedia. Per l’anziana, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno di questi sarebbe in gravi condizioni.

Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 3 dicembre, a Gallarate, centro della provincia di Varese. Una donna di 78 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto in seguito ad un rogo divampato all’interno della sua abitazione, un appartamento in un palazzo di corso Leonardo Da Vinci.

Le fiamme, secondo quanto riferisce la redazione de Il Giorno, si sono rapidamente propagate nell’appartamento ed il fumo avrebbe invaso gli altri locali della palazzina. Lanciato l’allarme, in pochi minuti, sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

Nulla da fare per l’anziana

I pompieri hanno domato il rogo, ma entrati nell’abitazione hanno rinvenuto il corpo dell’anziana, per la quale non c’è stato nulla da fare: la donna è rimasta intrappolata tra le fiamme non riuscendo a mettersi in salvo. Altre otto persone, residenti nello stabile, scrive Il Giorno, sono rimaste intossicate dalle esalazioni del fumo e trasportate in ospedale, dove sono arrivate non in gravi condizioni. I pompieri hanno poi provveduto ad evacuare l’edificio.

Accertamenti per stabilire le cause

Ora i tecnici dei vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato di Gallarate hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause che hanno dato origine all’incendio. Non è escluso che a far propagare in poco tempo le fiamme sia stato l’ossigeno che la vittima utilizzava per via di una patologia.