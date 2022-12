Una ragazza di 23 anni è morta all’alba di sabato a Milano in un tragico incidente stradale. Feriti i due amici che si trovavano a bordo della stessa auto.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Terribile incidente stradale a Milano: il bilancio

Una giovane vita spezzata in un tremendo incidente stradale. È accaduto alle prime luci dell’alba di sabato a Milano, dove un’auto, noleggiata in sharing e con a bordo tre ragazzi, si è schiantata contro un albero e poi si è ribaltata.

A perdere la vita una ragazza di 23 anni che era a bordo del veicolo, seduta sul sedile del passeggero. Gli altri due giovani sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente, e trasportati in ospedale. Da determinare ancora le cause del sinistro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milano, auto in sharing si schianta contro un albero e si ribalta: morta 23ene, feriti i due amici

Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, tutti giovanissimi. È il terribile bilancio dell’incidente verificatosi all’alba di sabato 3 dicembre a Milano lungo via Melchiorre Gioia. La vittima è Chiara Speranza, di soli 23 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, come riferisce la redazione di Milano Today, la giovane aveva preso in sharing un’auto, una Fiat 500 di Enjoy, insieme ad altri due amici, una 30enne ed un ragazzo di 25 anni. Alla guida quest’ultimo che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo che prima ha sbattuto contro un albero e poi si è ribaltata.

In condizioni critiche uno dei due amici

Tempestivo l’intervento dei soccorsi del 118. I sanitari hanno rianimato i tre occupanti della vettura e li hanno trasportati in ospedale: la 23enne al Policlinico di Milano, dove è deceduta poco dopo per le gravissime lesioni riportate, mentre gli altri due al San Carlo. Il 25enne è giunto in condizioni critiche al nosocomio, l’altra passeggera non sarebbe in pericolo di vita.

L’ipotesi delle forze dell’ordine

La Polizia Locale del capoluogo lombardo ha provveduto agli accertamenti del caso per determinare le cause del sinistro. Dai primi riscontri, riportano i colleghi di Milano Today, pare che il conducente della 500 abbia perso il controllo dell’auto dopo aver urtato un cordolo dello spartitraffico lungo la strada.