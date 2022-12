E’ allarme infezione da streptococco, 6 bambini sono morti in pochi giorni, le famiglie sono in allerta: cosa sta succedendo

Di Alessia Conte

03 Dicembre 2022

Cos’è l’infezione da streptococco

Lo streptococco di gruppo A è un batterio che di norma è presente in modo comune sia sulla pelle che in gola. Nella stragrande maggioranza dei casi le infezioni sono di lieve entità che guariscono in modo abbastanza veloce, talvolta però possono rappresentare un problema serio alla salute e portare alla morte.

Quali sono i sintomi dell’infezione

Il batterio si trasmette se si entra a contatto con le secrezioni di gola o naso di un individuo affetto, i sintomi più comunemente diffusi sono: febbre, mal di gola, tosse raffreddore, capogiri, confusione, arrossamento di alcune zone della pelle, pressione bassa, mal di pancia (crampi). Se preso in tempo questo batterio non è pericoloso, talvolta però può portare alla morte quando la malattia diventa invasiva e potrebbe colpire anche il sangue.

Come si guarisce dall’infezione

La cura più efficace contro questo batterio è l’antibiotico, naturalmente sotto stretta prescrizione medica. Per quanto concerne un’infezione batterica più importante viene somministrata la penicillina, prescritta sempre da un medico. Essendo una malattia non grave si sta cercando di capire per quale motivo 6 bambini siano morti a causa dello streptococco di tipo A.

Cosa sta succedendo ai bambini

L’allarme arriva dal Regno Unito dove 6 bambini sono morti dopo pochi giorni a causa di un’infezione da streptococco di gruppo A, le vittime hanno tutti meno di 10 anni ed erano iscritti regolarmente alle scuole materne ed elementari. I dati sono stati resi noti dagli specialisti della Uk Health Security Agency, istituzione di coordinamento fra le strutture mediche del servizio sanitario nazionale (Nhs). In queste ore si sta facendo appello ai genitori affinché richiedano una consulenza al fine di evitare altri episodi spiacevoli.