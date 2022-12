Un operaio di 38 anni, questa mattina, è rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in un’officina meccanica di Cagliari. A lanciare l’allarme il socio.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Ancora una tragedia sul lavoro nel nostro Paese, l’ennesima che aggrava una scia di sangue infinita. Questa mattina un operaio di 38 anni ha perso la vita mentre lavorava all’interno di un’officina meccanica a Cagliari.

Non si conoscono ancora le cause dell’infortunio mortale: dai primi riscontri, sembra che la vittima sia rimasta schiacciata dalla cabina di un camion mentre eseguiva delle operazioni di manutenzione. Inutili i soccorsi. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Dramma nella mattinata di oggi, domenica 4 dicembre, a Cagliari. Un operaio di 38 anni di origine bulgare è morto mentre si trovava in un’officina meccanica, sita in via Elmas.

Dai primi accertamenti sul caso, come riferiscono i colleghi della redazione de L’Unione Sarda, il 38enne stava effettuando delle operazioni di manutenzione ad un camion adibito al trasporto di auto verso la Bulgaria, dove vengono vendute. Per cause ancora da chiarire, la cabina del mezzo si sarebbe chiusa schiacciando l’operaio. Ad assistere alla tragedia il socio dell’uomo che ha provato a soccorrerlo ed ha lanciato l’allarme.

Morto sul colpo

Pochi minuti sono bastati ai vigili del fuoco ed al personale medico del 118 per giungere presso l’officina. Purtroppo, però, per il 38enne era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia a cui ora sono affidati i rilievi e le indagini per determinare le cause e la dinamica dell’incidente costato la vita alla vittima. Non è escluso, riporta L’Unione Sarda, che la cabina possa essersi chiusa improvvisamente per via di un cedimento.

Ipotesi cedimento

Quello verificatosi stamane è l’ennesimo incidente mortale sul lavoro che si verifica in Italia. I dati in merito parlano di oltre 900 morti bianche sul lavoro dall’inizio dell’anno.