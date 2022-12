Bastian, la nuova fiamma di Ilary Blasi ama farlo sempre: scopriamo i suoi segreti

Ecco quali sono i segreti di Bastian, il nuovo fidanzato della conduttrice Ilary Blasi. Pare che gli piaccia farlo sempre, sarà vero?

Di Alessia Conte

03 Dicembre 2022

Chi è Bastian e come l’ha presa Totti

La notizia diramata dalla stessa Ilary Blasi ha fatto non poco scalpore, in pochissimi minuti il web è impazzito nel vedere tra le sue storie di Instagram uno scatto che la ritraeva con Bastian ed una foto alquanto provocatoria, un piatto di piccioni arrostiti come a voler sottolineare che i due si stessero frequentando dal momento che come si soul dire sono innamorati come due piccioncini.

L’imprenditore è riservato ma possiamo dirvi che….

Bastian è una persona molto riservata ma possiamo dirvi che all’imprenditore franco-svizzero piace sempre farlo in gran stile, stupire una donna è il suo punto forte, non bada a spese e con Ilary ci è proprio riuscito. Bastian ha 40 anni, ama viaggiare e possedere auto di grossa cilindrata, è un fan delle moto e dello sport. I due piccioncini si sarebbero conosciuti 2 mesi fa, non è ben chiaro dove. Da quello che è emerso è che Bastian avrebbe messo a disposizione della sua amata un volo privato per la Svizzera e sarebbe andato lui stesso a prenderla all’aeroporto.

Com’è la situazione tra Totti ed Ilary?

La situazione tra Totti ed Ilary è ancora molto complessa, superato lo shock per i Rolex, le borse e le scarpe, ora si delinea al meglio il divorzio, per l’anno nuovo l’ex calciatore e la conduttrice dovrebbero essere totalmente liberi di accompagnarsi, anche matrimonialmente, con altri, ma su questo c’è ancora riserbo. Ilary è ancora poco disponibile a fare avere un rapporto tra i suoi figli e la nuova compagna di Totti, Noemi Bocchi, vedremo come si evolverà la situazione prossimamente.

I fan come l’hanno presa?

I fan sono per ovvie ragioni felici di vedere Ilary soddisfatta tra le braccia di un altro uomo e naturalmente i commenti positivi non tardano ad arrivare: “Altro che pupone, hai scelto uno gnoccolone“, scrive goliardicamente una follower su Facebook dopo che il settimanale Chi ha reso noto lo scoop tra Ilary e Bastian.