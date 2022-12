Un bambino di un anno è morto nel pomeriggio di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 28 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti.

Di Marco Spartà

4 dicembre

Tragedia sulle strade del Piemonte. Nel pomeriggio di ieri, un bambino di un anno ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto lungo la provinciale 28 tra Nizza Monferrato e Bruno, comuni in provincia di Asti.

Nel sinistro, che ha visto coinvolte due auto, scontratesi frontalmente, sono rimasti feriti i genitori del piccolo ed uno dei passeggeri dell’altra vettura. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Spaventoso incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 3 dicembre, lungo la strada provinciale 28 nel tratto compreso tra i comuni di Nizza Monferrato e Bruno, in provincia di Asti. Nel sinistro ha perso la vita un bambino di appena un anno.

Il piccolo viaggiava a bordo di un’auto su cui si trovavano anche i genitori, il padre di 32 anni e la madre 22enne, entrambi di origini macedoni. Per cause ancora in fase di accertamento, riportano alcune testate locali e la redazione di Open, la vettura avrebbe impattato frontalmente con un’altra auto, a bordo della quale si trovavano tre persone. Uno schianto devastante.

Grave la madre

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al piccolo, poi trasferito d’urgenza presso l’ospedale di Alessandria, dove poco dopo è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. In ospedale sono stati trasportati anche i genitori del piccolo ed uno degli occupanti dell’altra auto: la 22enne sarebbe arrivata presso il nosocomio in gravi condizioni.

Tra le ipotesi quella dell’asfalto bagnato

Ad occuparsi dei rilievi di legge sono stati gli agenti della Polizia Locale che ora dovranno determinare le cause dello schianto. Tra le ipotesi più accreditate, secondo quanto riferisce Open, ci sarebbe quella dell’asfalto bagnato per via della pioggia battente in zona.