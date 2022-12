Federica Panicucci, lo spacco si apre proprio lì ed è subito magia: “Sei stratosferica” – FOTO

Bella, unica e travolgente, Federica Panicucci non smette di stupire i fan e su Instagram è il putiferio. Lo spacco vertiginoso si apre proprio lì…

Di Alessia Conte

05 Dicembre 2022

Federica Panicucci, vita e carriera

Nata a Cecina nel 1967, Federica Panicucci è una delle presentatrici più amate ed apprezzate del piccolo schermo. Fin da piccolina è stata attratta dal mondo dello spettacolo, questo suo amore per i riflettori l’ha spinta a cercare quel trampolino di lancio che le avrebbe dato il la per una carriera ricca di soddisfazioni e così è stato. Appena ventenne diventa centralinista di Portobello, un programma famosissimo di Enzo Tortora, questo fu solo l’inizio dal momento che in poco tempo la Panicucci sottoscrive contratti molto importanti arrivando definitivamente in Fininvest, ora è il volto di Mattino Cinque, in onda su Canale 5.

Curiosità sulla presentatrice

Federica è molto attiva sui social, ama far sapere ai suoi fan cosa sta facendo tutti i giorni dando anche consigli di bellezza alle follower. La conduttrice adora sfoggiare una forma fisica perfetta, questo lo dimostra il fatto che a 52 anni ne dimostra 40. Ha dovuto risarcire i figli di Audrey Hepburn per aver adoperato (senza consenso) l’immagine della donna sulle sue magliette della linea Let’s Bubble. Tra lei e Barbara D’Urso, volto di Pomeriggio Cinque, non correrebbe buon sangue.

Gli scatti che fanno sognare ad occhi aperti i fan

Federica ha moltissimi follower su Instagram, milioni di utenti interagiscono con lei ogni giorno che la considerano ormai una persona fi famiglia, seppure virtuale. Le ultime foto hanno regalato piacevoli emozioni ai maschietti dal momento che il vestito bianco si apre quasi fin sopra l’inguine, lo spacco non lascia spazio alla fantasia, è strepitosa e mostra le sue gambe pazzesche lunghe km.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

I commenti che impazzano sul web

I commenti non si tengono e non si trattengono, una valanga di cuoricini scaldano il cuore della presentatrice che maliziosa si mostra sempre in pose decisamente piccanti. Anche questa volta Federica ha osato ed il risultato è stato più che soddisfacente.