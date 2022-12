Belen Rodriguez ha annunciato al popolo di Instagram quello che le è successo, i fan sono molto preoccupati, ecco per quale motivo.

Di Alessia Conte

20 Dicembre 2022

L’annuncio social che ha fatto preoccupare i fan

La showgirl argentina ha voluto dare a tutti i suoi fan questa spiacevole notizie, da diversi giorni è molto malata così come la piccola Luna Marì, entrambe hanno contratto un virus decisamente aggressivo. A tal proposito Belen ha riferito come sia stata a letto per sei giorni perché “da testarda non ho voluto prendere l’antibiotico”, dice.

Da come riferisce, circa 3 settimane fa, aveva già assunto dell’antibiotico a causa di un problema ai denti, erroneamente pensava che le medicine assunte in precedenza funzionassero ad ampio spettro ma così non è stato.

“Finché non ho preso l’antibiotico qualche giorno fa non sono riuscita ad alzarmi dal divano. Ecco perché la mia assenza su Instagram“, ha infine confessato ed ha aggiunto di essere felice per l’Argentina che ha vinto i Mondiali di calcio.

Ecco cos’è successo a Belen

Belen e Luna Marì si sono beccate l’influenza australiana, la febbre in queste condizioni si manifesta in modo molto aggressivo soprattutto ai bambini, la temperatura piò superare anche i 40° per diversi giorni. Raffreddore, mal di testa, nausea, spossatezza e tosse fanno il resto, ragion per cui se non stata bene fatevi visitare da un dottore che sicuramente vi aiuterà con le giuste cure e le giuste medicine da assumere per debellare il nuovo virus che ha allettato gran parte della popolazione mondiale.

Di questi periodi, non solo di freddo ma anche di festa, le raccomandazioni sono sempre le stesse. Attenzione ai luoghi affollati come negozi e centri commerciali, per quanto non sia più obbligatoria sarebbe opportuno indossare la mascherina, inoltre è importante lavarsi spesso le mani e restare a casa quando ci si sente male così da evitare di contagiare altre persone.