Simona Izzo, parla della madre scomparsa e scoppia in lacrime
Simona Izzo è scoppiata in lacrime aprendosi sulla morte della madre, spentasi a inizio anno. …
Belen Rodriguez, la prova dell’abito per il matrimonio della sorella Cecilia
Belen Rodriguez torna sui social per un motivo davvero importante: la prova dell’abito per il …
Elisabetta Gregoraci, la dedica per Briatore dopo l’operazione: “Non potevo lasciarlo solo”
È un momento durissimo per la famiglia di Elisabetta Gregoraci: la showgirl è al fianco …
Lifestyle
Come applicare il fondotinta liquido per un effetto naturale e quando usarlo
Il fondotinta liquido è uno dei prodotti più amati e versatili nel mondo del make-up, perché capace di trasformare la …
Prezzo vs. performance: il confronto tra i brand di skincare più amati
Quanto costa davvero una pelle dall’aspetto sano? Nel beauty il prezzo racconta una storia, ma non sempre è la trama …
Torino: vivere e lavorare nella città con il miglior rapporto costo-beneficio del Nord Italia
Chi sceglie di vivere e lavorare a Torino oggi lo fa spesso con una motivazione chiara: il giusto compromesso tra …
Benessere
Come scegliere il profumo perfetto per ogni occasione
Il profumo è molto più di un semplice accessorio; è un linguaggio silenzioso, una memoria liquida capace di …
Un passo verso il benessere: i segreti del massaggio plantare a casa
I nostri piedi fanno un lavoro incredibile ogni singolo giorno, sostenendoci e portandoci ovunque andiamo, ma il più …
Un nuovo modo di vivere il ciclo in modo sostenibile
Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a cercare alternative più comode, sostenibili ed efficaci ai prodotti …
Dramma nel volley: trovata morta giovane pallavolista italiana
Nella mattinata di oggi ad Istanbul (Turchia) è stata trovata morta, davanti all’hotel dove alloggiava …
Calcio in lutto: morto lo storico ct della Croazia Miroslav Blazevic
Questa mattina è deceduto, all’età di 87 anni, l’allenatore croato Miroslav Blazevic che da diverso …
Lutto nel calcio: ex centrocampista italiano stroncato da un malore
L’ex centrocampista e membro del settore giovanile del Milan Patrizio Billio è morto ieri sera …