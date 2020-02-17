Beauty

Come applicare il fondotinta liquido per un effetto naturale e quando usarlo

Benessere

Come scegliere il profumo perfetto per ogni occasione

Economia

Gestione attiva e passiva degli investimenti: differenze e come funzionano

Beauty

Prezzo vs. performance: il confronto tra i brand di skincare più amati

Curiosita

Smart Home: strumenti per migliorare il tuo benessere quotidiano

Curiosita

Assicurazione sulla casa: come proteggere davvero la tua abitazione

News

Come risparmiare sulla polizza auto: consigli e strategie efficaci

Cronaca

Scooter contro furgone ad un incrocio: perde la vita un carabiniere

Tragico incidente in moto sulla provinciale: morto un centauro

Donna scomparsa da mesi: il cadavere trovato in un canale

Crolla il solaio di un rudere abbandonato: morti due ragazzi di 14 e 15 anni

Spettacolo

Simona Izzo

Simona Izzo, parla della madre scomparsa e scoppia in lacrime

Simona Izzo è scoppiata in lacrime aprendosi sulla morte della madre, spentasi a inizio anno. …

Belen Rodriguez sui social

Belen Rodriguez, la prova dell’abito per il matrimonio della sorella Cecilia

Belen Rodriguez torna sui social per un motivo davvero importante: la prova dell’abito per il …

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, la dedica per Briatore dopo l’operazione: “Non potevo lasciarlo solo”

È un momento durissimo per la famiglia di Elisabetta Gregoraci: la showgirl è al fianco …

Lifestyle

Massaggi viso gli step

Il fondotinta liquido è uno dei prodotti più amati e versatili nel mondo del make-up, perché capace di trasformare la …

Quanto costa davvero una pelle dall’aspetto sano? Nel beauty il prezzo racconta una storia, ma non sempre è la trama …

Torino: vivere e lavorare nella città con il miglior rapporto costo-beneficio del Nord Italia

Chi sceglie di vivere e lavorare a Torino oggi lo fa spesso con una motivazione chiara: il giusto compromesso tra …

Benessere

Come scegliere il profumo perfetto per ogni occasione

Il profumo è molto più di un semplice accessorio; è un linguaggio silenzioso, una memoria liquida capace di …

Un passo verso il benessere: i segreti del massaggio plantare a casa

I nostri piedi fanno un lavoro incredibile ogni singolo giorno, sostenendoci e portandoci ovunque andiamo, ma il più …

Un nuovo modo di vivere il ciclo in modo sostenibile

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno iniziato a cercare alternative più comode, sostenibili ed efficaci ai prodotti …

Sport

Sport
Turchia morta pallavolista Julia Ituma

Dramma nel volley: trovata morta giovane pallavolista italiana

Nella mattinata di oggi ad Istanbul (Turchia) è stata trovata morta, davanti all’hotel dove alloggiava …

Croazia Miroslav Blazevic morto allenatore

Calcio in lutto: morto lo storico ct della Croazia Miroslav Blazevic

Questa mattina è deceduto, all’età di 87 anni, l’allenatore croato Miroslav Blazevic che da diverso …

Lutto calcio morto Patrizio Billio Milan

Lutto nel calcio: ex centrocampista italiano stroncato da un malore

L’ex centrocampista e membro del settore giovanile del Milan Patrizio Billio è morto ieri sera …

