Influenza, i dieci cibi che aiutano a prevenirla

Secondo l’Enpg (Educazione Nutrizionale Grana Padano) esistono dieci cibi che potrebbero aiutare a prevenire il sorgere dell’influenza.

In questo periodo dell’anno, tra dicembre e marzo, una delle patologie che colpisce più la popolazione è l’influenza. Le cause influenzali sono legate maggiormente al freddo, all’abbassamento della temperatura e all’umidità dell’aria. A queste si aggiunge anche il contatto con persone già colpite dall’influenza che possono trasmettere il virus. Per prevenire il manifestarsi della patologia ci sarebbero anche alcuni cibi, che secondo quanto riporta il sito dell’Enpg (Educazione Nutrizionale Grana Padano) potrebbero aiutare a non incorrere nell’influenza.

Leggi anche —> Quanta birra bere al giorno? La quantità che fa bene alla salute

Influenza, i dieci cibi che aiutano a prevenire la patologia che colpisce soprattutto d’inverno

L’influenza è una patologia i cui sintomi si manifestano soprattutto nel periodo invernale, tra dicembre e marzo. I sintomi più diffusi della patologia sono dolori alle ossa, emicranie, mal di gola, raffreddore, tosse e febbre, che in alcuni casi può essere alta. Questi si presentano, nella maggior parte dei casi a circa 24 ore dal contagio, che può avvenire per svariate ragioni: freddo, umidità o il contatto con una persona già affetta dall’influenza. Per prevenire la malattia il rimedio migliore è quello legato della vaccinazione, soprattutto per le persone anziane che presentano un sistema immunitario più debole. Esistono, come riferisce l’Enpg (Educazione Nutrizionale Grana Padano) anche integratori naturali e cibi che possono aiutare a prevenire l’insorgenza dell’influenza. Questi i dieci alimenti che, come riporta l’Enpg possono prevenire l’influenza:

Frutta ricca di vitamina C: come i kiwi e agrumi (arance, mandarini, limoni, mandaranci, pompelmi). Questo tipo di frutti sono in grado di aiutarci nella difesa dalle infezioni. Verdura: mangiata cruda o al vapore. La verdura, si legge sul sito dell’Enpg, come per la frutta è in grado di rinforzare le difese immunitarie dell’organismo nel combattere le infezioni. Bevande: per evitare di disidratarsi è importante bere una buona dose di acqua (1,5/2 litri al giorno) e magari anche bevande come tè, caffè americano, tisane, orzo. Latte e derivati: latte, yogurt, formaggi contengono molta vitamina D, sostanza che, scrive l’Enpg, si riduce d’inverno data la poca esposizione al sole. Carne o pesce: contengono zinco, che ci aiuta a combattere le infezioni. Legumi: i legumi come ceci, fagioli lenticchie forniscono all’organismo energia, proteine, ferro e fibre . Cereali integrali: grano antico, orzo e farro sono ideali consumati come zuppe e apportano fibra, che scrive l’Enpg, risulta importante per il nostro organismo in qualsiasi stagione dell’anno. Cioccolato o cioccolata in tazza: questo alimento fornisce energia e, soprattutto nei mesi più freddi, riscalda il corpo. Miele: un ingrediente che oltre a dolcificare cibi e bevande è in grado di combattere le infezioni. Spezie: pepe, peperoncino, erbe aromatiche risultano essere importanti per il nostro sistema immunitario.

Il presente articolo non ha carattere medico, ma uno scopo esclusivamente narrativo. Per tale ragione vi consigliamo di rivolgervi ad un medico qualora doveste riscontrare l’insorgenza di qualsiasi problematica legata all’argomento in questione.