Nel corso di una conferenza alla Regione Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha aggiornato alcuni dati in merito alla diffusione del coronavirus.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante una conferenza stampa nella sede della Regione ha fatto il punto della situazione in merito all’emergenza coronavirus. Come riporta la redazione di Fanpage, Gallera ha spiegato: “Non prendendo in considerazione gli asintomatici al 24 febbraio i lombardi ospedalizzati per coronavirus erano 126, ieri erano 44 ed oggi le persone positive 39“.”Trentasette persone – ha aggiunto l’assessore- sono state dimesse dai nostri ospedali, perché dimissibili e in forte miglioramento“. Alla conferenza hanno preso parte anche il vice presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, mentre il governatore Attilio Fontana è intervenuto in diretta video.

