Si chiama Marta Fascina, deputata trentenne calabrese, la donna che ha rubato il cuore di Berlusconi dopo la rottura con la Pascale

Silvio Berlusconi ha una nuova fidanzata. È una trentenne calabrese (classe 1990), ma cresciuta in Campania, e deputata. Si chiama Marta Fascina, bionda, giovane e bellissima, la donna che ha rubato il cuore di Berlusconi dopo la rottura con la Pascale.

Marta Fascina è nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria ma è residente a Portici, in Campania, dove è stata eletta alla Camera. Laureata in Lettere e filosofia, per lei c’è stata anche un’esperienza nell’ufficio stampa del Milan.

Sono stati per primi i paparazzi di Diva e Donna a fotografarli mentre i due si trovavano nel cantone svizzero di San Gallo. Volevano trascorrere qualche giorno di riservato relax i due fidanzati che però, beccati in flagrante dai fotografi, sono tornati ad Arcore.

Il leader di Forza Italia si è così trovato costretto ad ufficializzare l’ormai risaputa rottura con la sua ex Francesca Pascale che le era stato accanto per quasi 10 anni.

Secondo quanto raccontano le colleghe onorevoli della Fascina i rapporti con il Cavaliere sarebbero iniziati nel 2018 e galeotte sarebbero state alcune lettere appassionate inviate dalla deputata al Cavaliere.

Berlusconi, le impressioni sulla sua nuova compagna

L’inserimento di Marta Fascina, nuova compagna di Silvio Berlusconi, nelle liste politiche del Napoletano, nel 2018, non fu preso di buon occhio. Personaggi più noti e con maggiore esperienza si videro scavalcati da una giovane ragazza, allora solo 28enne. L’essere gradita al Cavaliere mise però a tacere ogni insofferenza ed ecco che arrivò anche l’elezione.

Oggi gira voce che la Fascina sia anche più apprezzata dai figli del Cavaliere rispetto alla Pascale. Una donna più discreta rispetto all’ex compagna che, come è risaputo, non è mai stata ben voluta dalla famiglia. C’è più tranquillità anche tra i parlamentari di Forza Italia che, come la famiglia del’ex premier, non amavano troppo a Pascale. Troppo autonoma e troppo distante, secondo i ben informati. La Fascina avrebbe, infatti, ottimi rapporti anche con l’entourage di Berlusconi, soprattutto con Licia Ronzulli.

Marta Fascina sarebbe anche una super tifosa del Milan e una grande sostenitrice e fan dell’ex premier. Tra le voci che si rincorrono quella che si sarebbe tatuata addirittura le iniziali di Silvo Berlusconi. La Fascina è ricordata, infatti, per essere stata promotrice, nell’ambiente milanista, dei cori a sostegno dell’ex presidente rossonero, ovvero l’inno “Meno male che Silvio c’è”.

