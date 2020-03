Per il famoso film Pretty Woman alcune scene girate dai due protagonisti, Julia Roberts e Richard Gere, sono state eliminate. Tutta la curiosità dei fans

Pretty Woman è uno di quei film intramontabili che tutti hanno visto almeno una volta nella vita. Una pellicola da record e che viene proposta e riproposta in tv senza mai provocare noia. Il celebre film che vede protagonisti la coppia di attori Julia Roberts e Richard Gere nei panni di Vivian ed Edward è un vero cult degli anni Novanta.

Come per tutti i grandi film che si rispettano non tutte le scene girate vengono poi inserite nella post-produzione. Ad Hollywood, ma non solo, questa pratica non è rara. Anche per Pretty Woman, infatti, ci sono alcune scene che sono state eliminate. Scene dunque che i fans non hanno mai visto.

Queste avrebbero di certo dato un senso e una visione diversa al film. I dettagli spesso fanno la differenza, in tutto, anche in un film. Sono proprio loro che cambiano la percezione delle cose, a volte. Immagini inedie di Pretty Woman, dunque, che hanno incuriosito i fan di generazioni diverse che per anni hanno sognato davanti al film.

Pretty woman, le scene eliminate dal film

Pretty Woman rivela nuovi dettagli. Immagini che i fans non avevano mai visto in quanto eliminate dal film diventato cult. Tra queste un dialogo in macchina fra Julia Roberts e Richard Gere. La donna, una prostituta, chiarisce all’uomo di far sempre sesso sicuro grazie all’uso di condom. Richard Gere non si imbarazza e risponde ironicamente che la donna potrebbe inserire questo dettaglio nel suo biglietto da visita.

Altra ambientazione, altra scena tagliata. Siamo in una stanza d’albergo e Vivian chiede a Edward la ragione per cui lei dovrebbe fermarsi per tutta la notte: “È forse il tuo compleanno?”. “No”, risponde lui. “E allora perché mai vuoi che resti?” lei lo incalza ma lui non risponde con sguardo del tutto imbarazzato.

La coppia è poi in un lussuoso ristorante. Qui viene girata una scena molto divertente. La Roberts spalma abbondante ketchup sul suo hamburger. Gere sorride non sapendo cosa dire e lei ribatte imperterrita: “Non hai mai visto del ketchup prima di adesso?”. “Non in questo edificio”, risponde lui divertito.

Tra le scene eliminate anche quella in cui i due noti attori cavalcano, attratti da grande feeling, in tenuta da cavallerizzi. E poi ancora, un’ultima scena in cui emerge tutta la classe e savoir faire di Edward che con la sua eleganza salva Vivian da alcuni teppistelli di strada. Il gruppo recriminava, infatti, dei soldi ma l’uomo in modo pacato e tranquillo li ha fatti scappare. Edward ha fatto cenno al suo autista di mostrare la pistola. È bastato solo questo per farli andare via.

