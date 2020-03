Alessia Merz oggi: che fine ha fatto l’ex di Non è la Rai? – FOTO

Alessia Merz è stata uno dei personaggi più noti degli anni Novanta grazie a Non è la Rai, ma ormai non si vede più in televisione: che fine ha fatto oggi la bella showgirl trentina?

Varie showgirl degli anni Novanta provengono da Non è la Rai. Per i più giovani che magari non conoscono di cosa stiamo parlando, spieghiamo di cosa si tratta. Il programma in questione era un contenitore che andava in onda di pomeriggio e che ha avuto enorme successo, soprattutto tra gli adolescenti. Ad esempio è stato il trampolino di lancio di Ambra Angiolini ma anche di diverse altre soubrette, tra cui Alessia Merz.

Quest’ultima ha avuto successo sia come cantante e ballerina nel format dello studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma che come modella ed attrice di fotoromanzi. Conclusa l’esperienza in Non è la Rai, abbiamo rivisto Alessia come velina sul bancone di Striscia la Notizia nel corso dell’edizione 1995-1996. Successivamente la showgirl è apparsa in tv in altri trasmissioni di successo.

Alessia Merz oggi, la vita dell’ex ragazza di Non è la Rai

Tra queste annoveriamo Meteore, Quelli che il calcio, nonché come concorrente nel reality show Isola dei Famosi nell’edizione 2004. L’ultimo suo vero e proprio lavoro è stato al Festival di Sanremo 2007 in veste di inviata de La Vita in Diretta. Se escludiamo dunque qualche breve apparizione sul piccolo schermo, come ad esempio quella del dicembre 2019 in Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo su ‘Rai Uno‘, Alessia non lavora di fatto in tv da circa 13 anni. Perché quale motivo?

La ragione l’ha spiegata lei stessa in una recente intervista al settimanale ‘Nuovo‘. La 46enne (nata il 27 settembre 1974) ha infatti qui rivelato il suo nuovo “lavoro”: “Faccio la mamma e la moglie. Adesso Niccolò e Martina sono cresciuti, ma quando hai due bimbi piccoli da accudire, se te ne vuoi occupare, ti rimane ben poco tempo. Diciamo che me la cavo come posso: magari ogni tanto partecipo a qualche evento, senza lasciarli troppo da soli. La mia è una scelta. Sono felice di quello che ho e non mi manca niente“.

