La Commissione europea propone nuova legge sulle emissioni

Presentata dalla Commissione europea una legge per azzerare le emissioni entro il 2050 e per cercare di tagliarle già entro il 2030.

Prosegue il lavoro delle organizzazioni di settore e degli enti preposti per ridurre le emissioni nell’aria. Molti paesi al mondo superano, difatti, spesso le soglia consentita di CO2. Per queste ragioni, la Commissione europea ha proposto una legge sul clima che ha come obiettivo quella di azzerare le emissioni entro i prossimi 30 anni, nel 2050. A questa si aggiungerà una proposta che punta ad incrementare il taglio di CO2 al 2030 e far si che aumentino i poteri della Commissione intenzionata a ridurre le emissioni ogni cinque anni.

La Commissione europea propone una legge per ridurre a zero le emissioni entro il 2050, Greta Thunberg: “Una sconfitta”

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha proposto una legge per ridurre a zero le emissioni entro il 2050. Una proposta che dopo essere stata esaminata diverrà vincolante creando una collaborazione tra istituzioni europee e stati membri al fine di azzerare le emissioni nell’aria che molto spesso, in determinati paesi, raggiungono livelli esorbitanti di CO2. Come riporta la redazione di Tgcom24, inoltre, è stata presentata una proposta anche per cercare di tagliare le emissioni già nel 2030. La commissione ha anche avviato una consultazione per il “patto sul clima” che dovrebbe veder coinvolte comunità locali, scuole, regioni e cittadini sempre nell’obiettivo di ridurre le emissioni. La legge dovrà prima, riferisce Tgcom24, passare al vaglio del Consiglio e dall’Europarlamento per divenire vincolante.

In merito ha parlato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen: “I cambiamenti climatici li abbiamo creati noi quindi sta a noi agire. La legge climatica -riporta Tgcom24– guiderà ogni nostra azione per i prossimi trent’anni. Ci fornisce gli strumenti per misurare i progressi verso l’obiettivo. Il testo della legge climatica è corto e semplice, ma ci impegna verso azioni fondamentali: obbliga la Ue a inserire gli obiettivi ambientali in tutte le future legislazioni“.

Non particolarmente soddisfatta della proposta la nota attivista Greta Thunberg che ha presenziato definendo l’obiettivo zero emissioni nel 2050 come una “sconfitta“. “Se la tua casa brucia – ha commentato l’attivista, come riporta Tgcom24– non aspetti qualche altro anno prima di spegnere l’incendio“. Greta ha poi concluso spiegando: “Nel momento in cui l’Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero entro 2050, indirettamente ammettete la resa. Rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli“.

