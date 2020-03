Justine Mattera da infarto su Instagram, i fan: “Fai paura” – FOTO

Justine Mattera posta uno scatto su Instagram decisamente provocante, i followers in delirio per la soubrette italoamericana

Ha quasi 49 anni, ma si tiene in gran forma, eccome. Parliamo di una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo italiano, Justine Mattera. La soubrette americana naturalizzata italiana vive nel nostro paese ormai dal 1994 ed è diventata una celebrità del piccolo schermo. Da giovane, è stata sposata con Paolo Limiti, uno dei volti più noti della tv, ma si è fatta apprezzare brillando di luce propria per la sua simpatia ed esuberanza.

Una esuberanza che manifesta spesso anche sui social. Sul proprio profilo Instagram, non mancano scatti provocanti a ripetizione. Justine, come detto, si tiene in attività fisica costante. Nonostante il crescere dell’emergenza coronavirus, sta cercando di non rinunciare a ciò che fa per il benessere del suo corpo. Dilettandosi nel triathlon, con le piscine chiuse è andata a nuotare sul lago di Garda, nonostante temperature decisamente poco miti. Lo scatto postato su Instagram mostra un fisico assolutamente al top, il tocco in più è la posa decisamente maliziosa di Justine che mette in mostra anche ‘dettagli’ particolari. La risposta di numerosi followers è eloquente: “Fai paura”.

