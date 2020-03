Donna di 97 anni beve 22 birre al giorno | La barista: “Ho temuto il peggio”

Robertine Hobrechts, donna belga di 97 anni, ha l’abitudine di fermarsi tutti i giorni in un bar di Mechelen per bere fino a 22 birre al giorno

Incredibile, ma vero. A Mechelen, paese del Belgio, c’è una ‘nonnina’ decisamente diversa da tutte le altre. La donna di cui stiamo parlando, si chiama Robertine Hobrechts e, oltre ad essere decisamente longeva (97 anni), ha un’abitudine del tutto insolita rispetto alle persone della sua età. L’anziana infatti è solita presentarsi tutte le sere intorno alle 20 in un bar della cittadina per consumare delle birre. Avete capito bene, proprio questa famosa bevanda alcolica. Ma c’è di più.

Ciò che lascia più che a bocca aperta, ma letteralmente esterrefatti è la quantità di birre in grado di consumare la 97enne. Tenetevi forte: fino a 22 birre al giorno! Un dato praticamente da record. Lo racconta Fanny Waegemans, proprietaria del locale: “Fanny mi dai ancora un flûte“, questo le chiede quotidianamente l’insolita cliente. Va precisato che non sempre arriva a scolarsi 22 birre (seppur in bicchieri di dimensioni limitate). A volte si tratta di 15 birre nelle serate tranquille e oltre 20 in certe altre. Sta di fatto che Robertine ha festeggiato le sue 97 primavere al caffè le Floreal di Muizen.

Donna di 97 anni beve 22 birre al giorno: “Il dottore mi ha detto che posso continuare a venire al bar”

In questa occasione nel locale si sono presentati i bevitori più accaniti del paese proprio per assistere a una delle sue “imprese” dal vivo. Una specie di evento a cui ha voluto partecipare anche un’azienda di birre belga regalando un barile da 20 litri alla donna. Fanny, proprietaria del bar, spiega: “Può andare avanti fino a 22 birre. Robertine sa davvero reggere bene l’alcol – aggiungendo poi – Una notte normale, sa come mettere insieme quindici flûte ma se c’è la giusta atmosfera, può salire fino a 22 birre“.

Ha quindi poi svelato un aneddoto: “Una volta, temevo il peggio, ma due giorni dopo era seduta di nuovo sulla panchina al suo tavolo preferito vicino alla finestra, con il suo ‘flûte’ ovviamente“. Robertine dal canto suo ammette: “Mi fa sentire bene. Il dottore ha detto che posso continuare a venire al bar e bere. Ha detto che non può farmi male ormai. In effetti è vero che io bevo birra per così tanto tempo, e vivo ancora… Dev’essere una buona medicina, perché non prendo farmaci“.

