Disposto il ritiro di un prodotto: presenza di un batterio al suo interno

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto di formaggio Taleggio Dop a latte crudo Luigi Guffanti 1876 per la possibile presenza di Escherichia Coli.

Nella giornata di ieri, martedì 10 marzo, il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso in merito al ritiro di un prodotto alimentare per rischio microbiologico. Nello specifico si tratta di un lotto del formaggio Taleggio Dop a latte crudo incarto verde a marchio Luigi Guffanti 1876. Il lotto è stato richiamato dal mercato, come riportato nella sezione apposita dell’avviso, per la possibile presenza al suo interno del batterio dell’Escherichia Coli. Il presidente dello Sportello dei Diritti, che ha riportato il ritiro, ha raccomandato ai soggetti già in possesso del prodotto appartenente al lotto in questione di non consumarlo e di riportarlo indietro.

Leggi anche —> Disposto il ritiro di diversi lotti di gelato: l’avviso ai consumatori

Ministero della Salute pubblica avviso sul ritiro di un lotto di formaggio Taleggio: possibile presenza di del batterio Escherichia Coli

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri, martedì 10 marzo, ha pubblicato sulla sezione del proprio sito “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” un nuovo avviso. Si tratta del ritiro di un lotto di formaggio Taleggio Dop a latte crudo incarto verde a marchio Luigi Guffanti 1876 richiamato per la possibile presenza al suo interno del batterio dell’Escherichia Coli. Quest’ultimo comporta nell’organismo ospite fastidiosi sintomi come diarrea, nausea, crampi addominali e vomito.

Il formaggio, venduto in forme da circa 2 chili, è prodotto dall’azienda Casarrigoni s.r.l., con sede a Peghera, in provincia di Bergamo, ma commercializzato dalla Luigi Guffanti 1876 S.r.l. Il lotto in questione è contrassegnato con il numero 134/20 e con le seguenti date di scadenza o termini minimi di conservazione:

21 febbraio 2020

14 marzo 2020

21 marzo 2020

22 marzo 2020

29 marzo 2020

03 aprile 2020

04 aprile 2020

05 aprile 2020

06 aprile 2020

07 aprile 2020

10 aprile 2020

12 aprile 2020

13 aprile 2020

15 aprile 2020

18 aprile 2020

All’interno della nota ministeriale pubblicata ieri non è presente alcuna avvertenza specifica. In merito si è espresso Giovanni D’Agata, il presidente dello Sportello dei Diritti, che ha riportato il ritiro. D’Agata ha raccomandato a tutti i soggetti che fossero già in possesso del formaggio Taleggio appartenente al lotto oggetto del richiamo, a non consumarlo e di restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Leggi anche —> Salame, ritirato noto marchio: l’allerta per il rischio di salmonella

Leggi anche —> Caffè ritirati dal mercato, allarme Ministero: “Rischio plastica” | Marchi e lotti