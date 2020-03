Coronavirus: cinema slitta anche l’uscita della Disney

Coronavirus: slitta l’uscita del film Disney Mulan. Molti film sono stati posticipati, l’emergenza covid-19 blocca anche il cinema

Nuovo film della Disney, bloccato però dall’emergenza Coronavirus. Mulan, che ha come protagonista l’eroina guerriera, sarebbe dovuto uscire in sala il 26 marzo. La Disney, che pure ha fatto la premiere mondiale a Hollywood il 9 marzo scorso, ha posticipato l’uscita Usa dell’atteso remake live-action interpretato da Liu Yifei e diretto da Niki Caro. Già in precedenza la distribuzione internazionale di “Mulan” era stata ritardata in alcune parti del mondo, tra cui la Cina, a causa del Covid-19, che non lascia scampo proprio a nessuno. “Siamo così entusiasti di condividere questo film con il mondo, ma date le attuali e mutevoli circostanze che tutti stanno vivendo, sfortunatamente, dobbiamo rimandare l’uscita mondiale di Mulan per adesso – dichiara il regista – I nostri cuori sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti da questo virus in tutto il mondo – continua – speriamo che lo spirito combattivo di Mulan continui a ispirare coloro che stanno lavorando così duramente per tenerci al sicuro“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus, la decisione Uefa sulle gare di Champions ed Europa League

Coronavirus, anche il cinema si ferma

Lo studio ha anche bloccato “The New Mutants” e “Antlers” a data da definirsi. “The New Mutants”, l’avventura di supereroi era prevista per il 3 aprile. “Antlers”, un film horror di fantascienza prodotto da Guillermo del Toro, doveva uscire il 17 aprile tramite Searchlight.

Per ora, secondo quanto riporta Variety, solo la “Vedova nera” della Disney uscirà nei cinema il 1 maggio. L’emergenza Covid-19 blocca il cinema italiano, non solo la Disney. Infatti molte uscite sono state posticipate come il film “No time to die” che come protagonista James Bond, “Un amico straordinario”, o “Si vive una volta sola”. Sale vuote, strade vuote, attività sospese. Questo è il Covid-19.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Coronavirus e ansia: come affrontare la quarantena